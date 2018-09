HAR FORLATT NORGE: Thomas Myhre avbildet i sitt hus på Ulvøya i sommer – like før familien bestemte seg for å flytte. Foto: Helge Mikalsen

Thomas Myhre flyttet til England: – Satser på et nytt eventyr her

FOTBALL 2018-09-13T14:53:56Z

For kort tid siden flyttet Thomas Myhre (44) med kone og tre barn til England. Nå satser den tidligere landslagskeeperen på å få en TV-jobb på «balløya».

– Jeg er i dialog med store TV-aktører innen fotball her borte, og håper det ordner seg. Jeg og familien har tenkt på dette en stund, og nå kastet vi oss rundt og satset, sier en fornøyd Myhre til VG.

Det er snart 21 år siden han gikk fra Viking til Everton, og startet på å lykkes i England for første gang. Han var innom en rekke klubber, men fikk flest kamper i Everton, Sunderland og Charlton før det ble retur til Viking i 2007.

Nå har altså familien på fem forlatt huset på Ulvøya i Oslo, og funnet seg til rette i Guildford, en snau halvtime unna flyplassene Gatwick og Heathrow i London.

– Foreløpig er det snakk om å bli her borte i et år. Vi har mange bekjente, gode kontakter og et fint nettverk. Ungene har fått på seg skoleuniformer og er i full gang, men mye avhenger jo av om jeg får meg jobb. Jeg satser på et nytt eventyr her, sier Myhre.

Født i England

Familien består av døtrene på 15 og 12 år, som begge er født i England, sønnen på åtte og fru Benedicte. Sistnevnte skal fortsette å drifte restaurantkjeden Pizzabakeren fra England.

– Og jeg skal fortsette som ekspert for Discovery med norsk fotball ut denne sesongen i alle fall. Jeg kommer til å pendle hjem i helgene, forteller Myhre.

Samtidig har han altså vært i dialog med ikke navngitte aktører i England. Men det er Sky Sports, BT Sport og BBC Sport som har rettighetene til Premier League.

– Jeg har jobbet med TV mange år nå, og vært ekspert og analytiker i TV 2, MTG/Viasat og nå Discovery. Jeg har et ønske om å utvikle meg på området, og utfordre meg selv på et annet språk – som jeg riktignok behersker brukbart etter noen år her tidligere, sier 44-åringen.

Leier ut «drømmehuset»

– Dessuten har jeg drevet med barnefotball i KFUM, der sønnen min spiller, og nå skal jeg studere hvordan de gjør det her. Familien vil hente impulser fra flere hold, og nå hadde vi sjansen, forklarer Myhre.

Familiens praktbolig på Ulvøya ble forsøkt solgt for 30 millioner kroner for et par år siden. Nå ligger den ute til leie, for 69.000 kroner i måneden .

– Vi har bestemt oss for å beholde huset, så får vi se om det er noen som vil leie. Det har vært litt interesse allerede, avslutter Myhre.