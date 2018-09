BLE SKADET: Brann-supporteren Jørgen ble påkjørt av T-banen i slutten av august. Foto: NTB Scanpix / Privat

Brann-supporteren Jørgen (22) takker for støtten etter T-bane-ulykken

FOTBALL 2018-09-04T20:02:17Z

Den 22 år gamle Brann-supporteren Jørgen ble hardt skadet i en ulykke på Nationaltheatret T-banestasjon før kampen mot Vålerenga. Etter å ha amputert deler av det ene benet, skriver han at veien til å bli idrettsstjerne nå ligger for hans fot.

Publisert: 04.09.18 22:02

Det var på Facebook han mandag kveld tok bladet fra munnen for første gang etter ulykken den 26. august. Brann-supporteren, som ikke ønsker å bli identifisert med etternavn, skrev et langt innlegg fra sykesengen. Det var NRK som omtalte innlegget først og VG har fått tillatelse fra Jørgens familie til å gjengi det:

«Etter forholdene har jeg det veldig bra. Jeg setter stor pris all omtanke og meldinger jeg har fått, tusen takk for det. Som dere sikkert forstår har jeg ikke hatt mulighet til å svare på alle, men jeg har lest alt. Igjen takk.»

Ulykken vekket stor sympati i Brann-miljøet og forut for hjemmekampen mot Ranheim søndag kveld, holdt Bataljonen opp et stor banner med beskjeden «God bedring, Jørgen!». Jørgen måtte amputere deler av det ene benet. Slik beskriver han ulykken med egne ord:

«Jeg har i dag vært i gjennom en (forhåpentligvis siste) operasjon som gjør at jeg har stor tro på at alt skal bli bra. (...) Skadene ulykken gav meg var brudd flere steder i kroppen, men den største skjedde med det ene beinet mitt. Denne medførte at jeg måtte amputere ganske midt på min venstre legg. Legene sier at jeg skal kunne få et bortimot normalt liv med riktig trening og proteser, og de har vært positive helt siden jeg våknet på Ullevål Sykehus natt til mandag. Jeg er heldigvis helt frisk og pigg i hodet!»

Dette siste gjør at han er positiv og gleder seg til å komme hjem til Bergen, komme i gang med studier, jobb og gå på Stadion, skriver han. Planen er han skal overføres til Haukeland sykeshus, opplyser faren Tom til VG.

Den siste takken går til familien og miljøet i og rundt Sportsklubben Brann. Og han koster på seg aldri så lite galgenhumor på slutten av innlegget:

«Ellers så tenker jeg at veien til å bli idrettsstjerne nå ligger for min fot, så ikke vær overrasket om dere ser meg i Paralympics i framtiden!»

Pappa Tom sier at selv om selve hendelsen var et stort sjokk, har veien derfra vært positiv.

– Vi har egentlig etter det følt at det har vært veldig mange positive tilbakemeldinger fra det medisinske apparatet etter ulykken, som også viste seg å stemme. Og det har vært en overveldende støtte, spesielt Sportsklubben Brann har vært veldig flinke, sier han.