MÅ OPERERE: Vålerengas Ingrid Søndenå må operer bort en ny svulst. Foto: Hallgeir Vågenes

VIF-spiller Søndenå må opereres for hjernesvulst – igjen

FOTBALL 2018-09-24T18:32:35Z

Vålerengas Ingrid Søndenå (24) fikk påvist hjernesvulst høsten 2017. Ett år senere – og midtstopperen må få operert bort en ny svulst.

Publisert: 24.09.18 20:32 Oppdatert: 24.09.18 21:02

Dette melder Vålerenga på sine nettsider mandag kveld.

– Det er klart det er kjedelig å oppleve dette igjen, men jeg får ikke gjort så mye mer enn å tenke positivt, se fremover og følge legenes råd, sier 24-åringen til vif-damefotball.no.

Det var MR-bilder av hjernen som gjorde at legene oppdaget en hjernesvulst i fjor høst. Etter funnet gikk det ikke engang en uke før hun var ferdig operert på Ullevål sykehus.

Etter operasjonen tok det bare 6 måneder før Søndenå var klar for å spille 90 minutter igjen for Vålerenga. Legene har i etterkant fulgt henne opp, og under en rutineundersøkelse i september fikk hun den kjedelige beskjeden om at det som lå igjen, en minimal restsvulst, har begynt å vokse, skriver VIF på sine hjemmesider.

Legene ved Ullevål sykehus har anbefalt Søndenå en ny operasjon. Denne gjennomføres i begynnelsen av oktober. Det betyr at Bøler-jenta går glipp av resten av sesongen. Hun skal likevel trene mer eller mindre normalt frem til hun legges inn.

– Planen er helt klart å komme tilbake igjen fra 2019. Også må jeg takke for alle gode tanker og støttende ord fra lagvenninner, supportere og alle andre. Det settes pris på, avslutter den sympatiske forsvarsspilleren.