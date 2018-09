VERDENSMESTER: Her feirer Benjamin Pavard sin sensasjonelle scoring i VMs åttedelsfinale mot Argentina. Foto: SAEED KHAN / AFP

Frankrikes VM-sensasjon kobles til storklubber

FOTBALL 2018-09-21T08:36:44Z

Overgangsspekulasjonene florerer rundt franske Benjamin Pavard (22) etter sommerens VM-suksess.

Publisert: 21.09.18 10:36

Frankrikes høyreback, som vant prisen som VMs beste scoring med sin kanonkule i åttedelsfinalen mot Argentina , spiller enn så lenge for den tyske klubben Stuttgart.

Men skal man tro spekulasjonene blir han ikke værende lenge.

Manchester City -manager Pep Guardiola har, ifølge The Sun , kastet seg inn i kampen om verdensmester. Stjernetreneren skal ha sansen for Pavards anvendelighet; 22-åringen spiller midtstopper for klubblaget, men høyreback på landslaget.

Han får imidlertid sterk konkurranse fra flere andre europeiske toppklubber. Nylig meldte spanske Mundo Deportivo at Pavards agenter har tatt kontakt med Barcelona for en mulig overgang i fremtiden. Interessen skal være gjensidig fra den katalanske storklubben, der Pavard eventuelt vil kunne gjenforenes med to andre franske verdensmestere: Samuel Umtiti og Ousmane Dembélé.

Avkrefter Bayern-enighet

Men de sterkeste koblingene går i retning Bayern München, som hele sommeren blitt nevnt i forbindelse med Pavard, uten at det foreløpig har endt i en overgang. Tyske medier har imidlertid spekulert i at det allerede finnes en enighet om at forsvarsspilleren blir Bayern München-spiller i 2019.

Dette har Pavard gått ut og avkreftet.

– Det er dere, journalistene, som sier dette. Jeg er i Stuttgart og har det fint her. Jeg hadde lagt en karriereplan med agenten min, men det er sant at VM kom uventet på meg, ingen hadde forventet det. Planen min var å bli værende en sesong til i Tyskland. Jeg er i en stor tysk klubb med fantastiske fans. En familie. Det er det jeg trenger, og jeg føler meg bra. Så for øyeblikket har jeg ikke signert for noen som helst, sier Frankrikes nye kjæledegge til L’Équipe.

