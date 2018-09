LSK sparte krefter - gikk lett til semifinalen

(Lillestrøm-Bryne 2–0) Det gikk sakte, det tok tid. Men til slutt var det ingen tvil: Lillestrøm var som ventet best mot 2. divisjonslaget Bryne - og er klare for semifinalen i cupen.

Spenningsmomentet lå i om LSK senket seg noen hakk og Bryne løftet seg mange hakk. En kort periode var det jevnt, men Bryne klarte ikke å skape mer enn én målsjanse.

Det var ikke nok.

Men publikum på Åråsen begynte å bli litt frustrerte - akkurat da den første goalen kom. For LSK, som naturlig nok tenker mest serie for tiden, hadde bare skapt to store målsjanser da innlegget fra Simen Rafn kom etter 66 minutter. To Bryne-forsvarere kunne (og burde kanskje) ryddet ballen unna. Men glatte sko og dårlig konsentrasjon var fasit. Så i stedet havnet ballen hos Thomas Lehne Olsen, som plutselig sto helt alene for Bryne-målet. Han hadde ingen problemer med å treffe ball og mål.

1–0 Lillestrøm - uten tvil fra Lillestrøms toppscorer. Og Bryne slapp inn mål for første gang i cupen 2018. Det er en sterk prestasjon. Og laget fra Jæren, for 30–40 år siden en maktfaktor i norsk fotball, har all ære av innsatsen på Åråsen torsdag kveld. Bryne var sist i cupfinalen (mot Viking) i 2001. Da tapte de, også den gangen mot et lag med en svenske ved navn Lennartsson som trener (Benny 2001, Jørgen 2018).

– Vi gjør en ok 2. omgang etter en svak omgang før pause. Nå håper vi selvsagt å gå hele veien. Dette var deilig, sa Thomas Lehne Olsen til NRK etter kampen.

Tre minutter etter Lehne Olsen-scoringen, falt Jonas Krogstad innenfor 16-meteren, dommer pekte på straffemerket - og Gary Martin skjøt hardt inn 2–0 til Lillestrøm.

Kampen var i realiteten avgjort.

Lillestrøm gjorde ikke mer enn de trengte på Åråsen torsdag kveld. Trener Lennartsson sparte noen viktige spillere, som Arnor Smarason og Frode Kippe. Det kan ha vært smart foran sju viktige seriekamper, en semifinale - og kanskje nok en cupfinale for de regjerende mesterne. LSK har vært i 13 finaler gjennom historien, men vi må tilbake til 1985 og 1986 for å finne Lillestrøm i to strake cupfinaler.

Bryne har to finaler. Deres eneste tittel er fra 1987, da de slo Brann 1–0 (scoring midtstopper Kolbjørn Ekker) på Ullevaal stadion.