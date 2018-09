Alsaker om Liverpools rekordstart: – Laget har tatt et nytt steg under Klopp

FOTBALL 2018-09-30T06:49:53Z

I Premier League-sammenheng har Liverpool aldri startet sesongen bedre. Nå tror Liverpool-fansen på gull.

Publisert: 30.09.18 08:49

Med sin praktscoring 88 minutter ut i storkampen mot Chelsea sørget Daniel Sturridge (29) for at Liverpool har plukket mektig imponerende 19 poeng på årets syv første kamper.

Det betyr rekordstart for Liverpool i Premier League . Siden turneringen ble sparket i gang for første gang for vel 26 år siden, har Liverpool aldri stått med mer enn 17 poeng etter syv kamper. Det skjedde i sesongene 1996/1997 og 2008/2009 (se faktaboks).

– Dette forteller at laget har tatt et nytt steg under Jürgen Klopp. Åpenbare svakheter som keeperplass og midtstopper er adressert – og klasse er hentet inn, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker til VG.

Liverpools poengfangst i Premier League-historien – etter 7 serierunder 1992/93 – 9 poeng

1993/92: 12 poeng

1994/95 – 14 poeng

1995/96 – 15 poeng

1996/97 – 17 poeng

1997/98 – 12 poeng

1998/99 – 11 poeng

1999/00 – 10 poeng

2000/01 – 12 poeng

2001/02 – 13 poeng

2002/03 – 15 poeng

2003/04 – 11 poeng

2004/05 – 10 poeng

2005/06 – 10 poeng

2006/07 – 10 poeng

2007/08 – 12 poeng

2008/09 – 17 poeng

2009/10 – 15 poeng

2010/11 – 6 poeng

2011/12 – 13 poeng

2012/13 – 6 poeng

2013/14 -16 poeng

2014/15 – 10 poeng

2015/16 – 11 poeng

2016/17 – 16 poeng

2017/18 – 12 poeng

2018/19 – 19 poeng

Hos sulteforede Liverpool-supportere bobler optimismen etter historiens beste Premier League start.

– Jeg føler sesongstarten er en bekreftelse på det vi hadde forhåpninger om. Vi hadde forhåpninger til årets sesong, så det er ikke så overraskende, men det er mer en bekreftelse, sier Torbjørn Flatin, leder av Liverpools norske supporterklubb.

Nå tror fansen på gull

Status etter syv serierunder er delt serieledelse med Manchester City. Nå tror både Flatin og Alsaker at troppen til Jürgen Klopp er blitt så solid at Liverpool er blitt et lag man må regne med helt inn.

Sist Liverpool vant ligaen var i 1990. Nå mener Flatin det er realistisk å drømme igjen.

– Jeg har sagt at dette kan bli året, men det er ikke bare å gå og hente tittelen. Det er harde konkurrenter i Manchester City og Chelsea. Men jeg tror Liverpool har en mer realistisk mulighet i år enn på mange år, sier Flatin.

Øyvind Alsaker sier seg enig:

– Liverpool kan ta gull. En ny nøkkelkamp venter mot Manchester City søndag, men jeg har vanskelig for å se at dette Liverpool-laget skal falle sammen. De virker solid og har fortsatt ikke gnistret offensivt som forrige sesong, sier Alsaker.

Etter lørdagens 1–1-kamp mot Chelsea, ble James Milner spurt om gullstriden. Liverpool-kapteinen løftet heller fram at Jürgen Klopps mannskap fortsatt har stort forbedringspotensial.

– Folk rundt klubben snakker sikkert om hvordan det vil ende til slutt, men internt snakker vi om å ta en kamp av gangen og hele tiden forbedre oss. Vi har et ungt lag med mye kvalitet, men det er fortsatt mye vi kan forbedre, sier Milner i et intervju vist av TV 2.

Klopp hyllet skadeplagede Sturridge

At Liverpool unngikk sitt første tap i Premier League hittil i år, kan Liverpool-fansen takke Daniel Sturridge for.

I det 88. minutt, få minutter etter at han kom inn som innbytter, tok 29-åringen saken i egne hender.

I utgangspunktet var det ikke en målsjanse engang da han – nærmest stillestående – banket til fra om lag 25 meter i lørdagens toppkamp. Ballen gikk i en nydelig bue over Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga og opp i det lengste hjørnet.

– Jeg liker å tro at jeg har scoret finere mål, men kanskje ikke. Det var et fint mål, sier Sturridge selv.

Engelskmannen – som har slitt tungt på skadefronten de siste årene – har omsider begynt å få ting til å stemme igjen. Det gleder manager Jürgen Klopp.

– Jeg elsket å se den gå inn. Det er så gøy og så fortjent for Daniel. Jeg unner ham det virkelig. Han har hatt en tøff tid, men nå har han en nydelig tid. Han vil sikkert starte hver kamp, men i dag kom han inn som et friskt pust for oss. Det var viktig, sier Liverpool-manageren i et intervju vis hos TV 2.

PS: I 1990/1991 – året før Premier League ble opprettet – startet Liverpool sesongen med åtte strake seiere. Til slutt endte Liverpool på annenplass i ligaen, bak seriemester Arsenal.

Se Eden Hazards kunstscoring fra onsdagens oppgjør mellom lagene i ligacupen: