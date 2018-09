Stum til spott og spe

FOTBALL 2018-09-11T15:28:05Z

Det er lite å utsette på innholdet i den ferdigskrevne beklagelsen Nicklas Bendtner leste opp. Men en 30 år gammel mann burde vel være i stand til å svare på spørsmål?

kommentar

Publisert: 11.09.18 17:28

Det ble noe snodig over siste del av pressekonferansen i Trondheim.

Ikke fordi Rosenborgs daglige leder sa noe galt, for det gjorde hun ikke.

Men i minutt etter minutt ble mannen det hele dreide seg om, Nicklas Bendtner , stående der stum som en østers, mens Tove Moe Dyrhaug snakket om ham.

Det var angivelig hans danske advokat som hadde rådet superstjernen til stillhet med unntak av det regisserte skrivet, sikkert i et forsøk på å sikre seg full kontroll over hva klienten liret av seg.

Men hva slags etterlatt inntrykk gir dette egentlig?

Selve teksten Bendtner leste var ydmyk og unnskyldende overfor klubb, fans og lagkamerater, og se ikke bort fra at han nå vil få langt høyere applaus enn vanlig neste gang han er på Lerkendal. For supportere slår jo gjerne ring om sine egne når det stormer.

Likevel hadde han stått seg på å faktisk ta hvert eneste spørsmål folk måtte ha som en mann, svare for seg og forklare etter beste evne.

Noen ting ville han ikke kunne kommet inn på, ettersom denne saken verserer i straffesystemet, men det er et stykke fra å avskjære et og annet tema, til å ikke svare på et eneste spørsmål der andre enn han selv har den tematiske kontrollen.

Hva så med Rosenborgs veivalg?

Klubben velger inntil videre å beskytte Bendtner.

Rosenborg er opptatt av å ivareta ham som menneske og er innstilt på å komme seg videre, mens det forekommer en "prosess og dialog" om hvordan slikt skal forhindres i fremtiden, hva nå enn det betyr i praksis.

Mens Åge Hareide har vært tydelig på at han ikke vil ha en voldsdømt spiller på landslaget, utsetter trønderklubben avgjørelsen om hva de gjør dersom lagets største stjerne blir dømt for vold.

De har heller ikke vært opptatt av å snakke med det danske politiet, og avventer nå saksgangen i det rettsapparatet.

Det er det strengt tatt ikke noe å utsette på.

Som alle andre er Nicklas Bendtner uskyldig inntil det motsatte er bevist, og det er en rekke ubesvarte spørsmål i denne saken, ikke bare fra scenen på pressekonferansen, men også hva gjelder det substansielle om en eventuell grad av selvforsvar.

Bendtner touchet så vidt innom temaet da han snakket om å beskytte dem han har kjær, og det ligger vel slik sett mellom linjene hvilken vei forsvaret hans vil ta. Men det skal altså foreligge en video av hendelsen, og per nå er det umulig å ha noen kvalifisert oppfatning om hvilken versjon som er nærmest sannheten.

For Nicklas Bendtner personlig er det uansett trist at han havner i trøbbel igjen, etter at norgesoppholdet inntil denne natten hadde vært atferdsmessig eksemplarisk.

Nå kommer selvsagt alle de gamle eskapadene opp igjen, og historien om spissen blir tilskrevet et nytt kapittel om et supertalent som kunne nådd betydelig lengre enn han gjorde.

Men for Rosenborgs del får vi håpe at han har mye ugjort i sort og hvitt. Og når han er kvitt skaden og tilbake på banen, kan det jo være at han blir ekstra motivert til å unnskylde seg på den måten han gjør aller best.

Ved å score mål.

Og i tilfelle blir det nok mulig å stille ham spørsmål også ...