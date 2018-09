NYTT KONTOR: Lise Klaveness tiltrer mandag på nytt kontor på Ullevaal stadion. Der skal hun bli ny elitedirektør. Det synes hun selv ikke var noe selvfølge. Foto: Odin Jæger

Slik var Lise Klaveness’ vei til toppjobben

ULLEVAAL STADION (VG) Mandag starter Lise Klaveness (37) i den kanskje viktigste jobben i norsk fotball. Men veien dit er original. Den handler både om tapet av en oransje fotball - og en vraking på en flyplass midt på natten.

For hun har en forhistorie som få andre. Selv faren hennes må smile av at «jenten», som i yngre dager var mer opptatt av ballen enn laget, nå skal lede norsk fotballs elitesatsing. Men sånn kan det gå når du, på et gitt tidspunkt, ikke for sent, men heller ikke veldig tidlig ... innser at fotball og fotballspillet handler om nettopp det: Spille på lag.

« Lise Klaveness ». Er du fotballinteressert, har du enten sett eller hørt henne på TV, som ekspertkommentator på NRK de siste årene. Nå sist under fotball-VM for herrer i Russland, hennes siste jobb for statskanalen.

Siden det har hun prøvd å ta det litt med ro, bare rukket å gifte seg med kjæresten Ingrid og vært på bryllupsreise på Mauritius ... og mandag starter alvoret. Da tiltrer hun jobben som elitedirektør i Norges Fotballforbund.

Mange tror dette dreier seg om kvinnefotball, eller om at Klaveness er kvinne. Det gjør det ikke, selv om hun er den første kvinnen i verden i en slik stilling. Fra mandag av får hun det strategiske og operasjonelle daglige ansvaret for eliteavdelingen i NFF, dette inkluderer blant annet alle aldersbestemte landslag, menn og kvinner. A-landslagene vil også inngå i avdelingen hun skal lede, men A-landslagssjefene rapporterer direkte til styret.

Jenten med den oransje ballen

Dette dreier seg om en «ny toppfotballsjef», som er valgt ut fordi hun, etter NFFs mening, er best kvalifisert «via utdannelsen og yrkeserfaring som jurist og advokat, som en god kommunikativ person, og med sterk fotballfaglig tyngde» - ikke fordi hun er kvinne.

Først 12 år gammel, det er ganske sent, begynte Lise Klaveness å spille fotball, i Meland nord for Bergen. Fra første spark var hun besatt: Hun skulle ta igjen all trening hun ikke hadde gjort før 12-årsalderen, og besettelsen inneholdt en oransje ball.

Den var med overalt, inkludert i senga, i konfirmasjonen og morfarens begravelse. Og på fellestreninger så spilte tenåringen med sin egen ball. Alltid. Selv da Lise Klaveness ble tatt ut på krets- og regionsamlinger som 14-åring, forlangte hun å varme opp med sin egen ball, den oransje. Det gikk så langt at en trener tok fra henne ballen.

Og kastet den.

Lise (14) så aldri den oransje ballen igjen.

– Jeg brukte lang tid på å komme over det. Det var en slags sorg, og en følelse av at min sterkeste drivkraft som fotballspiller ikke ble tatt på alvor, sier Lise Klaveness i dag - 23 år senere.

Det gikk likevel rett vei med karrieren, lynraskt, tross tapet av den oransje ballen, det gikk bra på skolen. Intelligente Lise trente seks-sju timer om dagen. Og ble tatt ut på U-landslaget som 15-åring.

Problemene starter

Det er her problemene starter. For Lise Klaveness var i starten av karrieren «bare opptatt av fotball», av å spille. Hun så ikke helheter, som behovet for å komme tidsnok, til å ha fotballskoene i en sponset bag, ikke i en Rema-pose - eller ha på seg riktig antrekk.

Eller ta med seg passet på bortekamper.

– Jeg er av natur distré i privatsfæren og fotball for meg var det mest personlige jeg hadde. Jeg hadde et intuitivt og lite rasjonelt forhold til idretten min. Men det ble oppfattet som sløvhet. Jeg var en selvlært spiller, fra et lite sted. Og jeg hadde ikke helt forstått lagspillet, innrømmer Klaveness i dag.

– For meg var fotball forbundet med trening, følelser og glede. Det var ute på banen jeg ville være. Alle dager, alle timer av alle dager. Og helst på min egen måte. Da de andre varmet opp, ville jeg trikse ... sier Lise Klaveness.

I en kamp, der Klaveness var innbytter, ble hun satt innpå mot slutten. Hun tok på seg feil drakt, med feil nummer på ryggen. Hun fikk kjeft av landslagssjef Åge Steen og hans støtteapparat, rett og slett fordi Steen (med rette) var redd de kunne miste poeng på feilen. Sånn fortsatte det. En kamp måtte hun stå over fordi hun ikke hadde med passet fra hotellet til stadion.

Men så lenge hun spilte godt, scoret mål, så gikk det greit. Trodde Lise Klaveness. Hun bedyrer den dag i dag at dette ikke handler om å gi f... Det handler om at hun fokuserte så sterkt på selve spillet og følelsene at hun anså alt annet som uvesentligheter. Landslagstrenerne skjønte ikke hvorfor ei jente som var intelligent og som utdannet seg til jurist, med toppkarakter, kunne være så «sløv» på interne regler på landslaget.

– I 2007, etter en landskamp, sto vi på en flyplass, midt på natta. Da kom Bjarne Berntsen, han var landslagssjef da, bort til meg - og der og da fikk jeg beskjed om at han ikke kunne bruke meg mer på landslaget. Han skjelte meg ut. Jeg fikk sjokk. Han hadde gått lei. Fotball var livet mitt, jeg knyttet hele min selvverdi til prestasjonene på banen, så beskjeden var knusende. Selv om beskjeden ble gitt på en kritikkverdig måte, er jeg i ettertid glad for innholdet i meldingen. Litt paradoksalt, men jeg føler i dag en slags takknemlighet for at Bjarne var brutalt ærlig med meg. Det ble vendepunktet, jeg fikk en etterlengtet innsikt i noe jeg for lengst burde forstått. Jeg tok telefoner til familiemedlemmer og til lagvenninner, ville ha et ærlig svar på hvordan de oppfattet meg. Da fikk jeg noen klare meldinger, blant annet om forvirrende oppførsel - sterkt engasjement og høye krav til omgivelsene på ene siden, mangel på respekt for regler på den andre.

LAGspill

Det gjorde noe med meg. Jeg begynte å se på meg selv, og spillet, på en annen måte. Fortsatt er jeg distré, i eget privatliv, men profesjonelt er jeg fokusert og målrettet, jeg er nå svært bevisst behovet for å vise stor respekt for andres tid og grenser. Gjennom jobben som fotballekspert i NRK, forteller Klaveness at hun fikk «fornyet kjærlighet for spillet - LAGspillet». Og hun skjønner godt at egenrådigheten og impulsiviteten var slitsom og forvirrende, for mange.

11 år etter Berntsen-utbruddet, etter flere år som advokat, dommerfullmektig, spesialrådgiver i Norges Bank og mange år som ekspertkommentator i NRK, lå Lise Klaveness på en diger fitness-ball i kjellerstuen i det nye huset sitt, i mars 2018.

Da ringte telefonen. Klaveness steg av den enorme ballen - og svarte. Det var Erik Solér. Som den oransje ballen i 1995 og Bjarne Berntsens utskjelling i 2007, endret telefonen fra Solér Klaveness liv i 2018.

– Solér ville snakke litt om den nyopprettede stillingen som elitedirektør i NFF. Jeg trodde han bare ville ha mine innspill om hva som var viktig i rekrutteringsarbeidet. Jeg tenkte ikke noe mer over det.

Ønsket av Solér

I løpet av samtalen forsto imidlertid Klaveness at Solér ønsket hun som en søkerkandidat til stillingen.

– Jeg tenkte ærlig talt ikke på meg selv som en kandidat. Ikke var det noe jeg ønsket heller. Jeg hadde søkt jobb som lagdommer i Borgarting lagmannsrett, og det var til domstolen jeg ønsket meg da, sier Lise Klaveness. Men en spire hadde satt seg i hodet hennes, og da hun ble innstilt som nummer 3 til lagdommerjobben, og Solér ringte igjen og sa at hun var «en av veldig få» kandidater til jobben, da begynte hun å tenke.

– Jeg sjekket stillingsinstruksen tidlig, og for meg så det ut som de ønsket en fagperson, først og fremst. Men etter hvert ble dette endret, til at det først og fremst er en lederstilling. Og da ble jeg veldig interessert.

Da de tilbød meg jobben, visste jeg at jeg kom til å si ja. Dette er noe jeg virkelig har lyst til, sier Lise Klaveness.

Hun har ingen direkte programerklæring nå før tiltredelse, bortsett fra at hun skal presentere sin nye «Avdeling for elitefotball», 1. januar 2019. Tiden fram til det, de hundre dagene, skal hun bruke til å «sette» avdelingen. Men noen punkter er viktig for henne:

1) Ikke miste kontakten med bredden.

2) Tett samarbeid med toppklubbene - og ikke minst Norsk Toppfotball og Toppfotball Kvinner. Klaveness vil gjøre det hun kan for at samarbeidet mellom NFF og NTF/TFK blir enda bedre enn det er, med jevnlige møtepunkter mellom partene. Det er svært viktig for elitesatsingen.

– Klubbene og NFF må forsterke hverandre, sier Lise Klaveness.

3) Sikre, finne ut, hvordan de beste U-spillerne best og lettest kan ta steget opp på A-landslaget - og videre ut i de store ligaene.

– Kurvene peker oppover, det er mye positivt i NFF og norsk fotball for tiden. Så min viktigste jobb blir å forsterke det som allerede er der, sier Lise Klaveness. Hun er opptatt av «å ta velfunderte beslutninger, som ikke tar for lang tid», at det ikke skal bli for mye politikk.

– Fokus må være å gjøre våre beste spillere bedre, er konklusjonen fra den nye lederen for elitesatsingen i norsk fotball.

Hegerberg?

Til slutt må vi spørre om det mange er opptatt av: Kan hun løse konflikten mellom NFF, kvinnelandslaget og Ada Hegerberg?

– Jeg kan ikke uttale meg om enkeltsaker før jeg har begynt i jobben - og i dette tilfellet snakket med Martin Sjögren. Uavhengig av saken vil jeg likevel si følgende, på generelt grunnlag: Eliteavdelingen i NFF vil kommunisere tydelig at vi er enormt glade for, og stolte av, de prestasjonene Ada Hegerberg demonstrerer i Europas beste klubb. Uavhengig av om hun representerer landslaget i skrivende stund, representerer hun Norge i Europa og hun er et av de største forbildene for unge fotballspillere - noen av dem fremtidige landslagsspillere.

Alene av den grunn er det er viktig for oss å bestrebe god dialog med Ada Hegerberg og andre toppspillere som ikke nødvendigvis er landslagsspillere akkurat nå.

Sier Lise Klaveness.

Fortsatt uten oransje ball.

Men med masse ballast.

