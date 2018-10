OMDISKUTERT: Ousmane Dembélé skal ha gjort seg til en upopulær figur blant Barcelonas spillere og supportere på grunn av dårlige holdninger. Foto: Alex Caparros / Getty Images

Barcelona-stjerne i hardt vær før El Clásico

Det franske vidunderbarnet Ousmane Dembélé (21) kunne vært mannen alle snakket om som erstatter for Lionel Messi (31) i søndagens El Clásico. I stedet har han stjålet oppmerksomheten av helt andre grunner.

Frankrike-vingen, som ble brukt hyppig som innbytter under sommerens VM, hadde store forventninger knyttet til seg før denne sesongen. Han ankom Barcelona i fjor med en prislapp på svimlende én milliard kroner, men den første sesongen ble i stor grad ødelagt av at han var ute i nesten et halvt år på grunn av skader.

Denne høsten hadde Dembélé ingen unnskyldninger, og han leverte fra start: Med fem mål på de første seks Barcelona-kampene denne sesongen begynte fansen å tro at stortalentet endelig skulle oppfylle sitt enorme potensial.

Nå har pipen fått en helt annen lyd. Foran søndagens El Clásico, som foregår uten en skadet Lionel Messi, forventes Dembélé å starte på benken – etter en uke der det har stormet rundt franskmannen.

Etter en periode med svak form eskalerte det forrige lørdag. Dembélé kom inn fra benken for en skadet Messi, men leverte en svært svak prestasjon. Allerede før han ble byttet inn, skapte han irritasjon blant lagkameratene: Ifølge avisen Sport ble Barcelona tvunget til å spille i undertall i ti minutter fordi Dembélé brukte så lang tid på å gjøre seg klar.

– I fremtiden må vi bli flinkere til å være klare når det skal gjøres bytter. I dag spilte vi for lenge i undertall, glefset Barça-profil Ivan Rakitic etter kampen, som du kan se høydepunktene fra her:

Buing, kritikk og vraking

Ute på banen gjorde Dembélé ingen bedre figur: Til tross for lagets 4–2-seier ble 21-åringen buet på av hjemmepublikummet, trolig på grunn av manglende defensiv innsats og mange nonchalante balltap. Sport beskriver kampen som et «vendepunkt», i negativ forstand, i Dembélés karriere i klubben.

– Enhver spiller kan miste ballen. Spørsmålet er hva man gjør etterpå, reaksjonen man har på et balltap. Dembélé har mye å lære, sa trener Ernesto Valverde i etterkant.

Ifølge den franske storavisen L’Équipe skal det være voksende misnøye med Dembélé blant flere lederskikkelser i Barcelonas stjernespekkede garderobe. Han har i lang tid blitt beskyldt for å være i overkant glad i fest og god mat, men nylig er det Dembélés punktlighet som har skapt murring.

Onsdag skal dette ha toppet seg da unggutten ifølge TV-kanalen Cuatro skal ha kommet 25 minutter for sent til lagets oppmøte før Champions League-kampen mot Inter.

Nylig har Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps antydet at den fotrappe vingen har mye å lære for å oppfylle sitt potensial.

– Ousmane må bli mer stabil. Det er opp til ham å lære seg hva som kreves i toppfotball. Jeg tror ikke han er helt bevisst på det, sa han på en pressekonferanse under forrige landslagssamling ifølge L’Équipe.

Dembélé ble sittende på benken gjennom hele kampen mot Inter onsdag, og skal man tro de største spanske avisene søndag morgen er det lite som tyder på at han får tilbake startplassen i søndagens kamp mot Real Madrid.

Her ryker storkampen for Lionel Messi:

For første gang på en liten evighet skal storoppgjøret foregå uten hverken Messi (skadet) eller Cristiano Ronaldo, som signerte for Juventus i sommer. Ingen av lagene har fått en optimal start på sesongen, men Barcelonas situasjon ser lysere ut etter to sterke seirer den siste uken (4–2 mot Sevilla og 2–0 mot Inter).

I Madrid er det full fyr i teltet: De har bare vunnet én av sine seks siste kamper (1–1–4) og overbeviste ingen i 2–1-seieren over Viktoria Plzen i midtuken. Mot Barcelona står trolig jobben til trener Julen Lopetegui på spill, og han må klare seg uten høyreback Dani Carvajal.

Barcelona mangler viktige Samuel Umtiti i midtforsvaret i tillegg til nevnte Messi.

