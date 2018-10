KOMPISER: Aleksander Kokorin og Pavel Mamajev, her fotografert under EM i 2016. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Russiske fotballstjerner fengslet for vold

FOTBALL 2018-10-10T22:04:04Z

To av Russlands mest kjente fotballspillere er fengslet etter at de mandag skal ha gått løs på flere tilfeldige ofre i Moskva.

Publisert: 11.10.18 00:04 Oppdatert: 11.10.18 00:20

Fotballspillerne det handler om, er Aleksandr Kokorin (27) – som for nøyaktig ett år siden valset rundt med Rosenborg i Europa League – og Pavel Mamajev (30).

De to fotballstjernene har fullt ut innrømmet skyld, melder telegram-kanalen Mash.

De skal ha vedgått både angrepet på en toppbyråkrat i det russiske næringsdepartementet og på sjåføren til et kjent kvinnelig anker på TV-kanalen Pjervyj.

Det var de samme to spillerne som etter at Russland var slått ut av EM i 2016, brukte to mill. kroner på champagne på en restaurant i Monaco.

Aleksander Kokorin hadde vært selvskreven i Russlands VM-tropp på hjemmebane sist sommer, men Zenit-spilleren var skadet og kunne ikke være med. Mamajev er lagkamerat med Stefan Strandberg i Krasnodar.

Spillerne er foreløpig varetektsfengslet for to døgn. Ifølge nyhetsbyrået RIA Novosti er de plassert i hver sin celle.

På nettet ligger det videoopptak av at de går løs på Denis Pak, som er en toppbyråkrat i næringsdepartementet, på en kafè, og sjåføren til den kjente TV-profilen Olga Usjakova ute på gaten.

Men ifølge russiske medier er det dukket opp enda et forhold i denne saken: At de to skal ha forsøkt å kjøpe ut videoen som viser angrepet på Pak.

– Vi gransker disse opplysningene, sier Jurij Titov ved Moskva-politiet ifølge Gazeta.

– Om de er fotballstjerner betyr ikke noe. Vi gjør ikke forskjell på folk, sier Titov.

Toppbyråkratens advokat sier ifølge Gazeta at Paks helsetilstand ikke er så bra, og russiske medier melder at fotballspillerne også brukte rasistiske uttrykk mot den asiatiskutseende Pak.

Sjåføren, som heter Vitalij Solovtsjuk, sier til TV-kanalen Pjervyj at nesen hans er brukket, at han har hodeskader og mange blåmerker. Videoopptaket viser at de dengte løs på sjåføren.

– Jeg kommer ikke til å tilgi noen. Jeg kommer til å forfølge denne saken til siste slutt, sier han.

En faktor som får stor oppmerksomhet i russiske media, er en tatovering som Mamajev har. Ifølge en rekke medier hentyder den til homofili, og i Russland er det svært liten aksept for mannlige homofile. Det reises spørsmål ved om Mamajev kan få trøbbel i fengslet på grunn av tatoveringen.

Saken har fått enorm oppmerksomhet i Russland, og Vladimir Putins pressetalsmann sa tirsdag at de følger den nøye også i Kreml.

– Hvis de vil slå, må de gjøre det i organiserte former i en idrettshall, sier MMA-stjernen Aleksander Emeljanenko ifølge Gazeta.

– Jeg vil med glede sparre med dem.

Politiet sa tidligere onsdag kveld at de ville sende ut ettersøkning etter Kokorin, fordi han ikke dukket opp til forhør til den tiden de hadde bestemt. Men Zenit-spilleren skal altså senere ha møtt hos politiet.

De to er siktet etter en paragraf i den russiske straffeloven om vold. Ifølge Mash skal de to ha engasjert hele seks advokater.

Ishockeylegenden Vladislav Tretjak mener at de to fotballspillerne skaper trøbbel for all russisk idrett.

– Dette må straffes. Ingen er over loven. Hvis du tror at du kan gjøre alt om du er en kjent idrettsutøver, blir det feil, sier den tidligere sovjetiske målvakten ifølge Gazeta.