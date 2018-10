SKAPTE HARME: Banneret LSK-supportere hadde med til Brann Stadion skapte sterke reaksjoner. Det spilte på T-baneulykken i Oslo i sommer, som førte til at en Brann-supportere måtte amputere foten. Foto: GJERT MOLDESTAD

Redaktør om LSK-fansens «bannerskandale»: – Det ble et hylekor

Reaksjonene var sterke mot Lillestrøm-supporterne etter helgens bannersak. Nå mener lokalavisens politiske redaktør, at hendelsen skapte altfor sterke reaksjoner i etterkant.

Det er politisk redaktør i Romerikes Blad, Lars M.J. Hansen, som kommer med dette budskapet i en kommentar i avisen i etterkant av bannersaken på Brann Stadion sist helg, som skapte fordømmelse og harme i Fotball-Norge .

Han er klar på at LSK-banneret med påskriften «Mind the gap» som pekte på T-baneulykken i sommer som førte til at en Brann-supporter måtte amputere foten, var over streken. Men han syns reaksjonene i etterkant er blitt overdrevet.

I kommentaren, som også har stått på trykk i BA i Bergen torsdag, skriver redaktøren blant annet:

«Sosiale medier fanger opp og sprer alle hendelser og reaksjoner som før kanskje ble oversett. Men ingen ble hverken skadd eller drept av ytringen på Brann Stadion . Fotballens skampletter er mange, men « Mind the Gap» blir i denne sammenhengen stående som en ubetydelig parentes.»

Hansen utdyper til VG:

– Mitt mål er absolutt ikke å provosere Brann-supporterne. Men jeg mener det ble et hylekor og en overreaksjon i etterkant som ikke står i forhold til forseelsen, sier Hansen og peker på at banneret ikke har skadet noen selv om budskapet var over streken.

– Urimelig

Hansen forteller til VG at han har fulgt LSK tett på tribunen siden han var liten gutt i 1975 og har fått med seg hva som har blitt sagt der. Han mener ytringene i alle fall ikke er blitt verre på norske tribuner med årene og mener ikke det eksisterer noen ukultur blant supportere i Norge, med unntak av noen få grupperinger som har gått inn for å utøve vold.

– Det er urimelig at Kanarifansen nå fremstår som store syndebukker i fotballverdenen. Dette med bannere, utrop og sanger har pågått i årevis. Et banner er en parentes når man ser hvordan tribunevold, rasisme og nasjonalisme har fått utslag på arenaer i andre land, som for eksempel Italia. Når ytring blir møtt av motytring er det bedre enn vold, sier Hansen.

Peker på ulike hendelser

Han sier at enkelte av formuleringen han selv kommer med i kommentaren sikkert kan diskuteres. men påpeker at hans ønske er å sette episoden i perspektiv.

Han peker på flere drøye episoder fra utlandet og påpeker også at Brann-spiller Carl-Erik Torps hilsen til hjemmesupporterne på storskjerm etter hjertesvikten i 2011, ble møtt med synging om «La ham dø» fra bortesupporterne til Vålerenga. Han mener også at LSK-fans har måttet tåle en del opp gjennom årene.

I kommentaren skriver han også: «Før man lar sin selvrettferdige harme velte ut over Lillestrøm generelt og klubbens tilhengere spesielt, slik vi har sett så mange eksempler på etter søndagens 1-1-match, må det være lov å forvente at avsenderne har et visst kjennskap til supporterkultur, bruken av bannere som ytring og hvordan rivaliserende grupperinger mobiliserer det som måtte være av tankekraft for å finne sanger, slagord og uttrykk som kan oppildne egne tilhengere og provosere motstanderen: Også kampen på tribunen skal vinnes.»

Det har vært enkelte reaksjoner i Bergen i etterkant av kommentaren:

Kaller kommentar skivebom

Den fremtredende Brann-supporteren Gjert Moldestad var en av dem som reagerte på Brann Stadion søndag. Han er enig i at man skal akseptere rivalisering og temperatur på tribunen, men han mener kommentaren, som nå også sto på trykk i lokalpressen i Bergen, er en skivebom.

– Jeg syns det er veldig pussig at denne saken kom på trykk nå. Det er ikke bare Brann-supportere som har reagert. Folk ellers og til og med klubben Lillestrøm har reagert. De har kalt inn til møte og folk i supporternes styre trekker seg. Det var unison enighet om at dette ikke bare var litt forbi grensen, men langt forbi, sier Moldestad til VG og er klar på at folk og supportere bør fortsette å gi beskjed når noe ikke er greit.