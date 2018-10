IRRITERT: Tottenham-manager Mauricio Pochettino. Foto: THOMAS BAKKER / AFP

Tottenham-sjefen misfornøyd: – Aldri følt meg verre

Tottenham har gjort sin beste Premier League-start noensinne. Likevel er manager Mauricio Pochettino (46) langt fra tilfreds med situasjonen.

På spørsmål om hvordan han vurderer sesongen så langt, avslører argentineren at humøret ikke er på topp til tross for klubbens gode resultater.

– Det er rart, for jeg har aldri følt meg verre i løpet av de fem årene jeg har vært her. Det er den verste følelsen jeg har hatt. Men klubben har gjort sin beste start i Premier League noensinne. Det er rart, eller hva?

Det sier Pochettino i forkant av mandagens storkamp mot Manchester City, ifølge The Guardian .

– Tror ikke klubben er fullt fokusert

Laget hans står med fire strake seirer i Premier League, men klarte bare 2–2 mot PSV i forrige ukes Champions League-kamp. Manageren prøver å forklare misnøyen slik:

– Jeg vet ikke hvorfor, det er vanskelig å forklare. Omstendighetene, det er mye som skjer. Jeg er skuffet med at vi fortsatt venter på å flytte inn i ny stadion når forventningen var at vi skulle være der ved sesongstart. Jeg vet ikke, det skjedde mange ting i sommer, mange ting som gjør at jeg ikke er i godt humør.

Tottenham bekreftet nylig at klubbens nye storstue ikke vil være klar til bruk før etter nyttår. Pochettinos uttalelser om sommerens hendelser kan være et stikk mot at klubben ikke gjorde et eneste spillerkjøp, mens konkurrentene rustet seg opp med omfattende pengebruk.

Pochettino sier videre at den nye storstuen kanskje vil bidra til å gjøre Tottenham mer konkurransedyktige på overgangsmarkedet.

– Jeg tror ikke klubben er fullt fokusert på å vinne titler og kamper, sier Pochettino.

