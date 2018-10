SCORET TO: Ola Kamara sendte LA Galaxy opp i 2–0-ledelse, men likevel klarte laget å rote bort seieren. Dette bildet er fra kampen mot Vancouver Whitecaps i september. Foto: Reuters

Kamara scoret to da Galaxy rotet bort seieren og sluttspillplass

FOTBALL 2018-10-28T22:49:18Z

(LA Galaxy – Houston Dynamo 2–3) Ola Kamara (29) scoret to mål på tre minutter, og sørget for at LA Galaxy hadde full kontroll på sluttspillplassen i Major League Soccer. Men så rotet storlaget bort alt i andre omgang.

Publisert: 28.10.18 23:49 Oppdatert: 29.10.18 00:13

Galaxy måtte vinne den siste kampen i grunnserien for å sikre seg en plass i sluttspillet, og det så meget lovende ut mye takket være en norsk spiss.

Kamara misbrukte et par store sjanser tidlig i kampen, men i det 27. minutt ordnet han 1–0 da han fikk gå alene opp og headet på fem meters hold. Scoringen feiret han med en leken dans, og ble gratulert av Zlatan Ibrahimovic.

Tre minutter senere kastet samme mann seg frem på et perfekt innlegg fra Ashley Cole, og dundret ballen i nettaket fra syv-åtte meter.

Galaxy dominerte voldsomt hjemme på StubHub Center, og hadde full kontroll til det gjensto en drøy halvtime av ordinær tid. Da fikk Romell Quioto banke inn reduseringen, og nervøsiteten spredte seg i hjemmelaget.

Etter 72 minutter fikk gjestene straffe, og Mauro Manotas scoret sikkert fra 11-meteren. På det tidspunktet var Galaxy allerede ute, og det skulle bli verre. For i det 80. minutt ordnet samme mann bortelagets tredje mål.

Galaxy hadde noen store sjanser – blant annet ved Kamara. Men reduseringen kom aldri, og dermed er sesongen over Zlatan & co.

Det er en ørliten skandale for storklubben, og Real Salt Lake som kniper den siste sluttspillplassen til tross for at de tapte 0–3 mot Portland Timers for en uke siden.

Svak sesong

Det har vært en tung sesong for Galaxy, som på papiret har et av de beste spillerstallene på papiret. Resultatmessig har det ikke vært bra nok, men før møtet med Houston Dynamo hadde laget tre seirer og én uavgjort på sine fire siste kamper.

Dermed hadde laget skjebnen i sine egne hender før siste kamp. Det hjalp ikke stort ...

Kamara endte sesongen med 14 mål på 31 kamper, og har 49 mål totalt i den amerikanske ligaen etter å ha spilt to sesonger i Columbus Crew før han ble hentet til LA før denne sesongen.

Zlatan Ibrahimovic endte opp med 22 mål på 27 kamper, og så gjenstår det å se om den svenske superstjernen fortsetter i klubben.

Jørgen Skjelvik satt på benken for Galaxy, og ble aldri byttet inn.

PS! Adama Diomande og Los Angeles FC var klare for sluttspillet før siste runde, og New York City med Jo Inge Berget har også sikret seg en plass blant de 12 lagene som avanserer.