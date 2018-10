Branns hjemmekamp mot Rosenborg kan bli helt avgjørende for utfallet av Eliteserien 2018. Her har Fredrik Haugen scoret da lagene møttes i Trondheim. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Er det noen som VIL ha dette gullet?

På merkelig vis er en tam toppstrid plutselig blitt spennende likevel. Nå er det store spørsmålet om Brann eller Rosenborg er mest sultne på gullet begge har forsøkt å servere rivalen.

Publisert: 28.10.18 12:02

Nå har selvsagt ingen av gullduellantene vært svake med vilje, men avslutningen av denne sesongen er blitt ganske så annerledes enn de fleste hadde trodd.

Kjernen: Vi har fått spenning på riktig så snodig vis.

Topplagenes problemer er ikke helt der vi var i 2005, da Vålerenga ble seriemester med en seiersprosent på 50, etter at de ikke vant en eneste kamp i de seks siste serierundene.

Ei heller der Rosenborg landet året før, med 53,9 prosent trepoengere, og et gull som ble sikret helt i tolvte time.

Serieleder Rosenborg har vunnet drøyt 60 prosent av kampene, men har ikke en eneste seier på de tre siste seriekampene.

Trønderne klarte ikke engang å slå bunnlaget hjemme, og har falt helt gjennom i gruppespillet i Europa League. Hvor mye klarer de nå å mobilisere, etter så mye motgang?

Brann har skuslet bort ledelsen de hadde gjennom mye av sesongen, og hadde tre strake kamper uten seier, før de gjestet Nadderud i forrige serierunde.

Og basert på det rødtrøyene viste i første omgang mot Stabæk, var det ikke mye som tydet på at det blir nystemt seiersstemning på Torgallmenningen på dagen en måned før julen ringes inn.

Men mye kan skje på 45 minutter, og snuoperasjonen snur plutselig opp ned på veldig mye.

Der bergensere flest har brukt fritiden sin på mye annet enn å gå på stadion i 2018, til tross for at Brann har ligget så godt an, blir det jo nå fullt trykk i landets mest patriotiske by. For det må vel begynne å syde skikkelig igjen i denne byen, som både under sykkel-VM og i 2007 viste at knapt noen kan feire som bergensere?

Selv om ingen av lagene har levert en høst å skryte av, får vi heldigvis nå den seriethrilleren det lenge så ut til at ikke skulle inntreffe.

Skulle hjemmelaget klare å slå formsvake trøndere, vil Brann være øverst på tabellen med bare tre runder igjen.

Etter at 28. oktober-dramaet er over, har både Brann og Rosenborg to hjemmekamper og én bortekamp igjen. I aller siste runde spiller begge på eget gress, mot henholdsvis Odd og Bodø/Glimt. Så ustabile som begge har vært, og med så lite igjen av sesongen, vil nok alt annet enn borteseier i Bergen innebære spenning helt til mål.

Uansett hva resten av 2018-sesongen ville måtte by på, er det kvalitativt ingen grunn til å ta av på vegne av det vi har gått se. Rosenborg kan riktignok sitte igjen med både The Double og gruppespill i Europa, men likevel vil de sportslige svakhetstegnene ha vært skremmende mange.

Vi får takke og bukke for at litt spenning lyser opp høstmørket, men denne gullkampen har fortsatt manglet mye av glitteret den burde hatt.