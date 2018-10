BRANN-JUBEL: Daniel Braaten gratulerer matchvinner Daouda Bamba med matchvinner-målet. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Branns slo tilbake mot Henning Bergs «gutter» - puster Rosenborg i nakken

FOTBALL 2018-10-21T19:52:56Z

NADDERUD (VG) (Stabæk-Brann 1–2) Henning Bergs Stabæk-gutter rystet et gulljagende Brann. Men så slo kraftduoen Daniel Braaten og Henrik Kjelsrud Johansen til for Brann - før Daouda Bamba avgjorde for bergenserne.

Publisert: 21.10.18 21:52

Avstanden opp til serieleder Rosenborg før lagene møtes på Brann Stadion kommende søndag er dermed bare to poeng.

Mens gult løv dalte ned over den grønne Nadderud-matta søndag kveld, leverte Stabæk og Brann et herlig høstdrama i flomlyset i Bærum.

Brann var på godt norsk griseheldige som tok pause med 0-0 på tavla. Stabæks unggutter, som kjemper en desperat kamp for å overleve i Eliteserien, kjørte på fremover og var friske, men Franck Boli misset da han fikk sjansen fra straffemerket.

I annen omgang løp samme mann Stabæk i ledelsen, etter herlige forarbeid av Moussa Njie, og alt pekte mot hjemmeseier. Men Braaten og Kjelsrud Johansen fikk «brøytet» inn utligningen, og etter det endret kampen karakter. Brann så sterkere og sterkere ut.

Og 2–1-målet var regelrett utspilling. Fredrik Haugen fant Kristoffer Barmen med en lur stikker, før ballen ble servert til Daouda Bamba foran mål.

Her var det Lars Arne Nilsens «menn» mot Henning Bergs «gutter». Selv om det ikke alltid så sånn ut. Brann-treneren overrasket med både Daniel Braaten (36) og Henrik Kjelsrud Johansen (25) fra start, og mønstret en startellever med en snittalder på 26,8.

Henning Bergs satset på en midtbanekvartett med en snittalder på 20,3, og en ellever som snittet på 23,3.

Men dette var en kamp Stabæk burde avgjort i første omgang. Franck Bolis straffemiss i første omgang er nevnt, mens midtbaneduoen Tobias Børkeeiet og Emil Bohinen hadde hver sin kjempesjanse.

I tillegg viste John Hou Sæter frem en lekker volley som Brann-keeper Markus Olsen Pettersen såvidt – og mesterlig – fikk avverget.

Spesielt den første halvtimen var Henning Bergs gutter gode. Brann skapte ingenting før Kristoffer Barmen fikk en ålreit skuddmulighet etter 40 minutter.