UVENNER: Thomas Myhre (til venstre) og Åge Hareide (til høyre) ble aldri venner igjen etter Myhres tabber mot Tyrkia, ifølge Myhre. I midten: Brede Hangeland. Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX NORGE

Thomas Myhre «svært skuffet» over omtale i Hareide-boken

FOTBALL 2018-10-23T16:10:23Z

Den tidligere landslagsmålvakten Thomas Myhre reagerer på at angivelig private og fortrolige samtaler er brukt i den nye boken «Åge Hareide - et fotball-liv». Forfatter Arild Stavrum mener premissene for samtalene var klare.

Publisert: 23.10.18 18:10 Oppdatert: 23.10.18 19:25

– Jeg er svært overrasket og meget skuffet over at en tidligere lagkamerat og nær venn har brukt private og fortrolige samtaler mellom to kamerater i boken.

Det skriver Thomas Myhre i en tekstmelding til VG, etter at forfatter Arild Stavrum i den nylanserte boken «Åge Hareide - et fotball-liv» siterte ham på blant annet følgende:

«For å oppnå det han (Hareide) ønsker, bruker han ethvert hjelpemiddel, og måten han var på den gangen har gjort at jeg har lagt ham for hat. Åge Hareide er en kynisk jævel.»

«Jeg hater Åge Hareide», er et annet sitat fra Myhre.

– Jeg er også svært skuffet over at jeg ikke har fått sitatsjekk slik forfatteren har lovet gjentatte ganger. Jeg er ikke gitt anledning til å lese det som omhandler meg, og ble først gjort oppmerksom om innholdet av NRK lørdag kveld, fortsetter Myhre i tekstmeldingen. Dette bestrider Arild Stavrum. Han mener Myhres påstand er «uforståelig» .

Anspent forhold

Bakgrunnen for det betente forholdet til sin tidligere Viking-trener er blant annet en landskamp mot Tyrkia, da Hareide var landslagssjef og Norge tapte EM-plassen som følge av to svake redningsforsøk fra Myhre, og som Hareide i 2015 slaktet på denne måten:

I tillegg ble forholdet til Hareide anspent under tiden deres sammen i Viking - og en treningsleir i Spania i 2010 - der Myhre hevder at han ble dopet ned og svindlet for mange penger. Politiet henla senere samme år saken .

Nå kommer Myhre med følgende bredside mot forfatteren av Hareides bok, Arild Stavrum:

– Jeg er veldig skuffet. Jeg håper 16 års vennskap er verd boksalget, sier Myhre.

Stavrum og Myhre spilte sammen i Besiktas i 2001/02, og har vært venner siden.

Forskjellig oppfatning

For det er Stavrum, selv en tidligere Eliteserie-spiller, som har ført boken i pennen, i tett samarbeid med Åge Hareide. Han kommer med en ganske annen versjon av det Myhre reagerer på. Stavrum opplyser at han intervjuet Myhre 11. august i fjor.

– Da har vi litt forskjellig oppfatning av dette. Jeg har intervjuet Thomas på bånd. Sånn som jeg avtalte det med ham skulle Thomas få lese det som skulle stå i boka og være forberedt på det som kom. Og det fikk han, sier Stavrum, som presiserer:

– Det var aldri noen tvil om at dette var til boka.

I forbindelse med boklanseringen av «Åge Hareide - et fotball-liv» tirsdag, mente forfatter Stavrum at det var uunngåelig å omtale konflikten mellom Myhre og Hareide.

– Det var naturlig å spørre begge om dette, sa han da.

Ikke overrasket

VG møtte Hareide tirsdag til lansering av boken, og da fikk den danske landslagssjefen anledning til å kommentere forholdet mellom seg og Myhre.

– Thomas Myhre var en god keeper. Og nei, jeg hater ham ikke. Det Thomas Myhre sier får stå for hans regning. Jeg kan ikke styre hva folk mener om meg, sa Åge Hareide til VG.

– Men det er sterke ord?

– Han får stå for det, gjentok den danske landslagssjefen da boka om hans liv, på boklanseringen tirsdag ettermiddag.

– Ble du overrasket over de sterke ordene fra Myhre?

– Jeg blir ikke overrasket over noe lengre, svarte Hareide.

– Føler du for å ta igjen?

– Nei, det gjør jeg ikke, svarte den for tiden nest mest omtalte nordmannen med Hareide som etternavn, som i sommer fikk kollektiv hyllest for sin innsats med Danmark i fotball-VM: