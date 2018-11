UEFA-AMBASSADØR: Miodrag Belodedici har også vært frontet av Det Europeiske Fotballforbundet (UEFA) da finalen i Europa League skulle spilles i Bucharest i 2012. Foto: SEBASTIEN FEVAL / AFP

Rumensk fotballprofil forteller om kampfiksing: Slik lurte han fansen

Fotballspilleren Miodrag Belodedici (54) vant den gjeveste europacupen to ganger. Nå legger han ut om hvordan han spilte for at motstanderne skulle score i fiksede kamper.

Publisert: 01.11.18 11:12

Det er i en tv-sending i den rumenske avisen Gazeta Sporturilor , som er landets mest leste sportsavis, at den tidligere østeuropeiske stjernespilleren forteller om hvordan han opptrådte i kampfiksede kamper.

– Du starter kampen med normal innstilling. Du spiller som vanlig i starten av kampen og lar dem ikke score. Du kjemper og om du kan score, så scorer du. Men så må du la motstanderen score, sier Belodedici.

Avisens journalist Costin Stucan har lagt ut videoklippet på Twitter:

– Finnes mange måter

Belodedici vant i løpet av karrieren serievinnercupen, forgjengeren til Champions League, med både Steaua Bucuresti og den serbiske klubben Røde Stjerne. Og han spilte også 55 landskamper for Romania mellom 1984 og 2000.

Programlederen spør deretter om hvordan han opptrådte da han lot motstanderen score.

– Det finnes mange måter. På cornere, på frispark, sier Belodedici og forklarer hvordan han lot motstanderens spillere få rom ved å være passiv.

– Du angriper ham ikke. Du venter i stedet på å prøve å ta ballen og venter og venter og venter. Han snur seg og skyter. Men du holder foten høyere og lar ballen passere.

Han gjør det klart at supporterne ikke får med seg hva som egentlig skjer.

– De innser det ikke, sier Belodedici.

Journalisten Costin Stucan skriver videre på Twitter at han er sjokkert over den tidligere stjernespillerens ærlighet.

– Han er en fantastisk hyggelig mann, men han spilte i en skitten sport, skriver Stucan.

Den rumenske forsvarsspilleren er svært kjent i østeuropeisk fotball og da UEFA skulle kåre de ti beste fotballspillerne fra hvert tiår i forbindelse med sitt 50 års jubileum var rumeneren nominert blant forsvarsspillerne i likhet med Rune Bratseth. Han var også UEFAs ambassadør for Europa League-finalen da den ble spilt i den rumenske hovedstaden Bucuresti i 2012.

For nordmenn er den tidligere rumenske landslagsspilleren trolig mest kjent fordi den svenske keeperen Thomas Ravelli reddet straffen hans i straffesparkonkurransen i kvartfinalen under Fotball-VM i 1994.

Omfattende sak

Samtidig som Belodedici forteller sin historie ruller den omfattende svindelsaken i Belgia videre. Fem personer er blitt sittende i varetekt etter at saken som både handler om kampfiksing og økonomisk svindel, ble rullet opp tidlig i oktober.

Det ble gjennomført 57 razziaer i flere land og politiet slo til mot flere storklubber i Belgia.

Blant annet måtte Club Brügge-treneren Ivan Leko tilbringe natten i fengsel før han skulle i avhør i forbindelse med razziaene .

Saken var tidlig så omfattende at kamper på nest øverste nivå i Belgia ble stoppet en helg. Det skjedde samtidig med at Belgia spilte landskamp slik at den øverste divisjonen ikke hadde kamper den helgen.

Den økonomiske svindelsaken har sitt utgangspunkt rundt to agenter, Mogi Bayat og Dejan Veljkovic, som har hatt kontrakter med mange av de fremste klubbene inkludert Anderlecht, Club Brügge og Standard Liege. Anklagene skal dreie seg blant annet om skatteunndragelse og ulovlig personlig berikelse.