Brann slo Strømsgodset - gullfesten må utsettes i Trondheim

FOTBALL 2018-11-04T20:53:17Z

BERGEN (VG) (Brann-Strømsgodset 3–1) Brann tok de tre nødvendige poengene mot Strømsgodset søndag. Dermed må gullfesten i Trondheim utsettes i minimum én serierunde.

Publisert: 04.11.18 21:53 Oppdatert: 04.11.18 22:42

Rosenborg gjorde jobben og vant 3–1 mot Odd klokken 18.00. Dermed var forutsetningene før Branns kveldskamp mot Strømsgodset enkle. Kun seier var godt nok.

Og det klarte Lars Arne Nilsens gutter. Allerede før to minutter var spilt mottok Fredrik Haugen ballen på 20 meter. Bergenseren lot seg ikke be to ganger og banket Brann i ledelsen med et herlig skudd i krysset.

– Det var et bra skudd. Jeg har et bra skuddbein, så jeg må få flere sjanser. Da blir det flere scoringer, sier Fredrik Haugen til VG etter kampslutt.

De neste 43 minuttene før pause ble en stilstudie i dårlig valg og prestasjoner fra begge lag. Både Lars Arne Nilsen og Bjørn Petter Ingebrigtsen var tydelig misfornøyd med det som foregikk ute på gressteppet.

– Førsteomgangen er ikke så veldig god. Vi får en veldig bra start, men så faller vi nedpå og det blir veldig hakkete. Vi kommer utpå i andre og tar fullstendig kommandoen og vinner fullt fortjent, forteller Haugen videre.

Både Molde og Haugesund vant sine kamper søndag, og la press på medaljeplassen til Brann. Medalje er også fokuset til Haugen med to serierunder igjen.

– Vi har ikke så mye å feire. Nå må vi først tenke på å kapre en medaljeplass.

Avgjorde etter pause

I den andre omgangen var det et helt annet Brann-lag som entret banen. Bevegelsene satt bedre og plutselig så rødtrøyene ut som en gullkandidat igjen. Drøye ti minutter ut i omgangen skulle omsider Brann få avkastning for det spillemessige overtaket.

Haugen slo en kort corner til Gilbert Koomson, før han prikket et innlegg perfekt på hodet til Christian Eggen Rismark. Midtstopperen var overlegen i duellen på bakerste stolpe og headet Brann opp i 2–0 med sin første scoring for klubben.

Bare tre minutter senere var kampen avgjort. Jakob Glesnes var helt upresset, men rotet i et mottak. Daouda Bamba var oppmerksom og taklet ballen i beina på Gilli Rolantsson. Kantspilleren satt på turboen og løp fra Strømsgodset-forsvaret, før han iskaldt satte inn 3–0 alene med Morten Sætra.

Skuffet «BP»

På overtid fikk Strømsgodset en liten trøst da Mustafa Abdellaoue banket inn reduseringen bak Markus Olsen Pettersen. Det ble ikke flere mål og Brann har dermed fem poeng opp til Rosenborg med to serierunder å spille. Strømsgodset er på sin side med i nedrykkskampen for fullt og møter bunnkollega Lillestrøm neste uke.

– Vi møter et veldig godt fotballag. Etter to gode prestasjoner rykker vi litt tilbake til start. Det første målet gir vi bort, men så hever vi oss frem mot pause. Vi satt i pausen og tenkte at det var gode muligheter for poeng, sier Strømsgodset-trener, Bjørn Petter Ingebrigtsen til VG.

– Etter pause er vi ikke i nærheten. Vi blir engstelige, slår langt mot de to minste spissene i Eliteserien og gjør ikke noe av det vi ble enig om. Det er veldig skuffende og overraskende.