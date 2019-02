Solskjær om kritikken: − Enkelte snakker mer enn de burde ha gjort

Ole Gunnar Solskjær måtte tåle kritikk etter å ha tapt 0-2 hjemme for PSG i Champions League. Etter FA-cuptriumfen mot Chelsea svarte han kritikerne.

– Hvordan opplevde du det (kritikken)?

– Jeg har ikke opplevd det på noen slags måte. Det er enkelte som snakker mer enn de burde gjort. Men jeg kan ikke bekymre meg for hvem som sier hva. Når du er der, så tar man valg. Noen ganger funker det, andre ganger ikke. For meg tok vi de rette valgene, men det ga ikke det rette resultatet, svarer Ole Gunnar Solskjær på spørsmålet fra Viasat.

Spørsmålet kom som en naturlig følge av kritikken Ole Gunnar Solskjær fikk i kjølvannet av PSG-tapet forrige uke.

Tidligere landslagskaptein Brede Hangeland var blant dem som var kritisk til Ole Gunnar Solskjær etter at franskmennene ble for sterke på Old Trafford.

Han var kjapt ute med å konkludere med at den norske Manchester United-manageren «foreløpig mangler den taktiske finessen som kreves å det øverste nivået».

Det var et resonnement som Viasat-ekspertene Morten Langli og Rune Bratseth ikke ville være med på.

– Det er alltid sånn. Fotballen er svart hvitt. Når man vinner så er fotballen fantastisk, selv om det kanskje ikke er det. Og ett nederlag, så begynner folk å tvile, sa Bratseth, og fikk støtte fra sin kollega Langli:

– ​Det blir for generelt å si. Å ta dette fra gang til gang, og fra omgang til omgang, det vil ikke jeg være med på. Da må man trekke et større bilde over en lengre periode før jeg slå fast noe der. Men starten på managerkarrieren i United har vært lovende.

VG-kommentator Trond Johannessen var mer forsiktig. Han stilte spørsmålet om Solskjær og Manchester United rett og slett spilte mot et PSG-lag som befinner seg på et litt for høyt nivå.

– Jeg tror det, men har ikke svaret. Kanskje kommer United grusomt tilbake i returen, selv om det er vanskelig å se for seg, skrev han.

Mandag kveld, etter å ha slått Chelsea 2-0 i FA-cupens 5. runde (se høydepunkter over), var Solskjær mer på offensiven.

– Det var et massivt resultat. Vi ble kritisert etter PSG-kampen, men alle gjorde det vi ba dem om i dag, sier han på pressekonferansen ifølge BBC.

I FA–cupkvartfinalen møter Manchester United Wolverhampton.