SCORET TO: Joshua King var kampens store spiller mot Chelsea, da han scoret to og la opp til ett. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters

Tomåls-King og Bournemouth med håndsrekning til Solskjær

FOTBALL 2019-01-30T21:39:13Z

(Bournemouth - Chelsea 4–0) Med to nydelige scoringer og en presis målgivende, var Joshua King kampens store spiller da Bournemouth senket Chelsea - og ga Manchester United en real håndsrekning i kampen om Champions League-plassene.

Publisert: 30.01.19 22:39 Oppdatert: 30.01.19 22:57

Like etter pause, var David Brooks i Chelsea-feltet og så etter lagkamerater. Frem stormet Joshua King, Brooks spilte tilbake - og nordmannen banket inn Bournemouths ledermål hjemme mot Chelsea.

Og duoen Brooks-King var ikke ferdige. King vant ballen på midtbanen, spilte til Brooks og fikk ballen tilbake.

Med en perfekt vektet pasning, fant King sin rekkekamerat på vei frem, og Brooks var iskald da han fintet skudd og satte ballen under Kepa Arrizabalaga.

King ville mer. Da Junior Stanislas ble spilt gjennom på løp og fant King med en uselvisk pasning, kunne Romsås-gutten iskaldt bredside ballen i mål til sin andre scoring. Seieren var sikret, selv før Charlie Daniels stanget inn 4–0-målet fem minutter på overtid. Bournemouth ligger midt på tabellen, og har Europa League-plass innen rekkevidde med kveldens seier.

Men resultatet er kanskje minst like viktig for Manchester United og Ole Gunnar Solskjær. Det betyr nemlig at Chelsea misbrukte muligheten til å øke luken i kampen om den viktige fjerdeplassen, og samtidig gikk de på sitt største ligatap på 22 år.

I stedet for å være fem poeng foran, som de ville vært med seier, er det nå kun to som skiller Solskjær fra fjerdeplassen - til tross for hans første poengtap som manager.

PS! Southampton spilte 1–1 mot Crystal Palace. Wilfried Zaha scoret og ble utvist, mens James Ward-Prowse scoret hjemmelagets mål.