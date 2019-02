GÅR FOR GULL: Ole Gunnar Solskjær mener at kun trofeer er godt nok for Manchester United. Foto: BEN STANSALL / AFP

Solskjær: – Du kan ikke bare kjøpe en superstjerne

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (45) tror Manchester United kan kjempe om Premier League-trofeet allerede neste sesong, men understreker at å punge ut for superstjerner ikke nødvendigvis er riktig vei til målet.

Under andre del av pressekonferansen før lørdagens kamp mot Fulham utdyper Solskjær sine tanker om klubbens fremtid. Han har fra før fortalt at han har lagt frem langtidsplaner for direktør Ed Woodward – uavhengig av om han selv blir værende etter sommeren.

– Vi burde kjempe om alle trofeer som finnes, selvfølgelig. Det er det klubben burde handle om. Vi har ressursene, infrastrukturen og historien til å bevege oss tilbake mot toppen igjen. Det er den eneste måten vi burde se ting på i United, sier Solskjær.

– Det må være den riktige spilleren

Manchester United har ikke vunnet Premier League siden Sir Alex Fergusons siste sesong, i 2013, og har ikke kommet lengre enn til kvartfinalen i Champions League siden de tapte finalen i 2011.

– Hvis vi ikke drømmer og ikke har en visjon om å komme tilbake dit, kommer vi til å svikte. Jeg er bare vant til at klubben kjemper om titler, så det er der jeg ser for meg at vi skal være, sier Solskjær.

– Hvor mange nye spillere trengs for å kjempe om Premier League-tittelen?

– Jeg mener at det også handler om spillerne vi allerede har. Hver eneste spiller kan forbedre seg med én eller to prosent. Det handler ikke om x antall spillere, det må være den riktige spilleren, en som passer inn, personligheten må passe inn i laget. Du kan ikke bare kjøpe en superstjerne og forvente at det skal ordne ting, og at vi plutselig skal gå fra å kjempe om topp fire til å bli mestere, sier Solskjær.

– Det kan ta to, tre, fire eller fem år, men det er vanskelig å planlegge i et femårsperspektiv, selvfølgelig. Man må planlegge på kort sikt, sier han.

Bruker Molde-eksempel

På spørsmål om det er realistisk å forvente at Manchester United er en reell tittelkandidat om to år, svarer Solskjær:

– Vi må ta igjen lagene som er foran oss, spesielt City, Liverpool, men også Tottenham. Det er tre lag som har vært langt foran, men vi har slått Tottenham, så vi vet hva vi er i stand til. Nå trenger vi stabilitet.

– To år er lenge nok, men også kort nok til å kunne si at vi har muligheten til å gjøre store endringer. Man håper jo alltids at man kan være en kandidat allerede neste år, sier nordmannen.

Han trekker frem et eksempel fra da han tok over Molde for første gang:

– De endte på 10. plass i 2010. I 2011 vant vi ligaen. Så du må aldri si aldri.

Den gangen fikk Solskjær betydelige midler å handle for. I sin første Molde-sesong hentet han blant andre Magnus Wolff Eikrem, Davy Claude Angan, Joshua Gatt og Jo Inge Berget, som ble nøkkelspillere i gullsesongen.

Det er med andre ord ikke helt utenkelig at han tar et dykk inn i overgangsmarkedet til sommeren dersom han skulle få den permanente managerjobben på Old Trafford. Og da vil det være snakk om helt andre summer enn det Kjell Inge Røkke punget ut for åtte år siden.