SKANDINAVISK SUKSESS: Victor Nilsson Lindelöf (t.v.) har spilt svært godt etter at Ole Gunnar Solskjær tok over som Manchester United-manager. Foto: Matthew Peters / Manchester United

Lindelöfs forvandling under Solskjær: – Svenskene tenker «endelig!»

FOTBALL 2019-02-03T09:41:27Z

MANCHESTER (VG) Den svenske midtstopperen Victor Nilsson Lindelöf (24) har blitt totalslaktet og satt ut i kulden tidligere i Manchester United-karrieren. Men siden Ole Gunnar Solskjær (45) overtok som manager har han storspilt. Nå kan han bli kåret til månedens beste spiller i Premier League.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 03.02.19 10:41

– Svenskene tenker «endelig!». Han er vårt eneste virkelig store navn i Europa, og mange svensker har sett hvor bra han kan være på landslaget. Derfor var det mange som led da alt gikk ganske dårlig og han var ryktet bort fra Manchester United . Nå er folk glade og stolte, sier den anerkjente svenske fotballeksperten Johanna Frändén til VG.

Lindelöfs karriere i United har vært full av kontraster, men siden Solskjær tok over i desember har det bare gått én vei: Svensken er den som har spilt desidert mest under nordmannen, med 700 minutter, og før helgen ble han nominert til månedens beste spiller i Premier League for januar.

Tirsdag kveld kronet han en mesterlig måned med sin første scoring for klubben – en utligning på overtid som sørget for at Solskjær fortsatt er ubeseiret som Manchester United-manager .

– Jeg vil si at Lindelöf, sammen med Marcus Rashford og Paul Pogba, er den spilleren som har forbedret seg mest siden Solskjær tok over. Han ser ut som en fullstendig forvandlet spiller, sier den britiske journalisten Paul Hirst, som er Manchester-korrespondent for storavisen The Times, til VG.

Få siste nytt om Ole Gunnar Solskjær og Manchester United i vår Solskjær-spesial!

Ble slaktet: – Burde ikke spille på dette nivået

Svenskens karriere i storklubben fikk en trøblete start. Med en prislapp på rundt 350 millioner kroner var forventningene høye, men i debuten mot Real Madrid i august 2017 ble han totalslaktet av britisk presse .

– Han hadde en grusom kamp den dagen. På den tiden så han ut som et forferdelig kjøp, og han kom seg aldri helt etter det i Mourinhos første sesong, sier Hirst.

Lindelöf måtte deretter tilbringe to måneder ute av kamptroppen før han fikk debuten i Premier League, men han fikk aldri en helt fast plass på laget forrige sesong.

Og til tross for et fantastisk VM med Sverige i fjor sommer fikk han også en vanskelig start på denne sesongen under José Mourinho. Etter 3–0-tapet mot Tottenham i august felte fotballekspert Jamie Carragher denne nådeløse dommen :

– Jeg synes faktisk synd på ham. Han burde ikke spille på dette nivået. Jeg kan ikke en gang kritisere ham lenger, for det har kommet til et punkt der det er tydelig at han har tatt seg vann over hodet.

I kraftig motvind bet Lindelöf tennene sammen og kjempet seg til en stort sett fast plass på Mourinhos lag. Faktisk var han, mot slutten av portugiserens tid i United, en av få spillere som presterte etter forventningene.

– Han er en følsom gutt

Men det er særlig etter at han fikk en manager fra nabolandet at Lindelöf har slått ut i full blomst som Manchester United-midtstopper. Solskjær var tidlig ute med å rose Lindelöfs kvaliteter.

– Han er en kultivert, europeisk midtstopper. Han tar tak i ballen, slår virkelig gode pasninger og vet når han skal sette fart på spillet eller roe det ned. Det er annerledes å spille i England og han har hatt behov for å tilpasse seg, men jeg må virkelig si at han har vært strålende, sa Solskjær like før nyttår.

Slike lovord var langt sjeldnere under Mourinho, som titt og ofte langet ut mot innstillingen til Lindelöf og hans lagkamerater:

Frändén tror Lindelöf er en spiller og person som har behov for en kjærlig manager som Solskjær fremfor Mourinhos mer nådeløse fremtoning.

– Mourinho er en trener som er fin å ha hvis man er et ekte råskinn eller nærmest en halvpsykopatisk spiller. Det er ikke Lindelöf. Han er veldig smart, intelligent, ikke macho. En vanlig gutt, ikke en mannemann, sier hun og utdyper:

– Han gjorde et supert VM med Sverige selv etter en så vanskelig sesong i United. Da får jeg følelsen av at han er en type som spiller bra så lenge han får tillit og ro. Han er avhengig av at omgivelsene er positive og trygge. Det tror jeg er ganske mye av forklaringen. Han er en følsom gutt, og jeg tror det betyr veldig mye for ham å få en manager som Solskjær.

– Lindelöfs selvtillit fikk gjennomgå under Mourinho. Han var lenge ute i kulden. Det må ha vært en voldsom smell for selvtilliten hans. Den har økt veldig mye etter at Solskjær kom inn, sier Hirst.

Times-journalisten peker på en annen faktor bak Lindelöfs oppblomstring: I motsetning til under Mourinho prøver United nå mye oftere å spille seg ut bakfra, og da er det ofte svensken som setter det hele i gang. Tall fra Opta viser at Lindelöf slår flere pasninger (55 mot 48) og har flere ballberøringer (65–60) per kamp under Solskjær enn resten av sesongen under Mourinho.

– Lindelöf er en strålende pasningsspiller, så det hjelper ham veldig mye at United spiller seg ut i stedet for å slå den langt som de gjorde med Mourinho. Aymeric Laporte utfører den samme rollen bra for Manchester City, som en playmaker i forsvaret, og jeg tror Solskjær vil se Lindelöf i en lignende rolle, sier Hirst.