ETTERTRAKTET: Franck Boli kan havne i Kina før februar har blitt til mars. Her er spissen i duell med midtstopper Steinar Strømnes på onsdagens Stabæk-trening. Foto: Frode Hansen/VG

Kinesisk toppklubb kan kjøpe Eliteseriens toppscorer

BEKKESTUA (VG) Franck Boli (25) har tiltrukket seg interesse fra Chinese Super League.

Minst én kinesisk toppklubb vurderer å kjøpe forrige sesongs toppscorer i Eliteserien. Etter det VG har grunn til å tro, handler det om Beijing Guoan.

– Jeg har hørt at det er interesse fra Kina. Jeg kan ikke si så mye om det. Vi får se hva som skjer, forteller Boli til VG.

Kina er sammen med Russland og Sveits et av få relevante land som fortsatt har et åpent overgangsvindu. Det kinesiske stenger først 28. februar.

– Jeg syns Kina er et bra land. Ligaen blir bedre for hvert år. Det er mange gode spillere som går dit fra Premier League og La Liga – fra overalt, egentlig. Jeg syns nivået blir bedre hele tiden, forteller Boli.

Stabæk-Olsen om interessen

Inge André Olsen er sportslig leder i Stabæk. Sørlendingen forteller til VG at de har avslått bud på Boli i løpet av vinteren, også fra klubber utenfor Europa.

– Det kinesiske markedet er vi ganske tett på som klubb. Vi har kontakter og relasjoner der. Hvis det skjer, er det så mye penger at Stabæk vil slå til. Da vil det være opp til spilleren. Men i utgangspunktet ønsker vi å beholde alle spillerne vi har, og forsterke oss, sier Olsen til VG.

Han vil ikke gå inn på summer eller navngi klubber, men det er ingen hemmelighet at det er en eksisterende relasjon mellom bæringene og Beijing Guoan.

Det kinesiske hovedstadslaget hentet nylig John Hou Sæter for en heftig pengesum i norsk målestokk. Totalrammen på overgangen skal være på over 15 millioner kroner, ifølge VGs kilder.

– Det er mange i norsk fotball som drømmer om å spille i den kinesiske ligaen. Det er ingen bakgård. Kina begynner å bli en supermakt innen fotballen, sier Olsen.

BEGAVET: Boli viste frem fine ferdigheter under onsdagens økt med Stabæk. Foto: Frode Hansen/VG

Vellykket Boli-business

Boli har en spesiell historie. I 2015 ble spissen fra Elfenbenskysten solgt fra Stabæk til kinesiske Liaoning Whowin FC for over 10 millioner, før han returnerte til norsk fotball gjennom Aalesund året etter.

På Sunnmøre røk Boli korsbåndet, og endte opp med å stå uten kontrakt. Selv om det var over et halvt år til angriperen ville være klar for spill, valgte Stabæk likevel å signere ham i desember 2016.

Etter å ha trent seg opp hos bæringene, begynte Boli å betale dem tilbake med nettkjenninger gjennom fjoråret. Etter å ha etablert seg som Eliteseriens toppscorer, hadde han ett år igjen av kontrakten da han valgte å forlenge den til 2021 tidligere i vinter.

En av grunnene var at Boli ønsket å sikre Stabæk gode forhandlingskort som en takk for at de hadde gitt ham muligheten til å komme tilbake fra den stygge skaden han pådro seg i 2016.

Nå kan det resultere i en overgang verdt flere titalls millioner for Stabæk. Trener Henning Berg er innforstått med at Boli kan forsvinne før sesongstart.

– At vi har spillere som er interessante for andre klubber, er normalt. Hvis vi får bud som er så gode at klubben vil selge, så skjer selvfølgelig det. Hvis ikke blir spillerne her. Det er en vurdering klubben må gjøre. Men hvis noen forsvinner, må de erstattes, sier Berg til VG.

PÅ JOBB: Henning Berg ledet onsdagens Stabæk-trening. Foto: Frode Hansen/VG