Tidligere storscorer håper å se Torres tilbake i Premier League

Publisert: 15.04.18 08:23

FOTBALL 2018-04-15T06:23:07Z

Atlético Madrid-legende Fernando Torres (34) har annonsert sin avskjed med klubben, men kommer ikke til å gi seg som fotballspiller. Mick Quinn (55) vil ha ham tilbake til England.

– Jeg hadde elsket å se Fernando Torres i Newcastle, skriver den tidligere storscoreren for lokalavisen Chronicle , og mener det er uunngåelig at Torres blir ryktet til Newcastle ettersom han kan bli gjenforent med manager Rafael Benítez.

– Personlig tror jeg det hadde vært strålende om det skjedde. Han er 34 år, så Newcastle kommer ikke til å få den Torres som Benítez jobbet med i Liverpool. Men han er sterk, holder godt på ballen og med hans enorme erfaring kommer han til å være en fantastisk rekruttering, tror Mick Quinn.

55-åringen spilte selv for Newcastle mellom 1989 og 1992 og scoret i snitt omkring et mål annenhver ligakamp. Det spørs imidlertid om han får ønsket oppfylt.

I en spalte for Sky Sports skriver Guillem Balague at USA eller Kina er neste stopp for Fernando Torres, som egentlig ønsket å legge opp i Atlético.

– Det er to grunner til at Torres måtte dra. Nummer én er at trener Diego Simeone helt åpenbart ikke ønsket å kjempe for å beholde ham og at det ikke ble mulig for ham å være i Atlético ut karrieren, skriver han, og legger til at Torres er blitt en «benkevarmer».

– Nummer to er at folk begynte å diskutere hvem som var den ekte legenden i Atlético av Torres og Simeone. Det splittet fansen, men Torres ønsker ikke å ta debatten og vil heller gå videre, sier Balague.

Fernando Torres startet sin fotballkarriere i Atlético, klatret i gradene og ble klubbens yngste kaptein noensinne som 19-åring. Etter å ha spilt over 200 ligakamper for klubben mellom 2001 og 2007, gikk turen til England, der han fikk en høy stjerne i Liverpool før han ble solgt til Chelsea. Deretter gikk turen til AC Milan, før ringen ble sluttet da han ble Atlético Madrid -spiller igjen før 2015/16-sesongen.

Nå må klubben på ny ta avskjed med El Niño, regnet som en av klubbens desiderte største gjennom historien. Det ble klart tidligere i uken.

– Dette er min siste sesong med Atlético, men det kommer alltid til å være mitt hjem, sa hovedpersonen selv.

