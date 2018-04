TRE SESONGER: Rafik Zekhnini spilte i tre sesonger under Dag-Eilev Fagermo i Odd. Nå hadde klubben ingen mulighet for å hente Porsgrunn-gutten hjem på lån. Foto: Ekornesvåg, Svein Ove / NTB scanpix

Fagermo om Zekhnini til RBK: – En vanvittig høy leiepris

Publisert: 05.04.18 12:58

FOTBALL 2018-04-05

Han ble toppspiller i Odd. Men nå er Rafik Zekhnini leid ut til Rosenborg. Dag-Eilev Fagermo mener at det ikke fantes noen økonomisk mulighet for å hente Fiorentina-kanten til Skien.

– En vanvittig høy leiepris. Vi ble forespurt av agenten og skulle gjerne hatt Rafik, men vi hadde ikke hatt noen mulighet til å hente han på lån selv om vi ikke hadde fått Birk Risa og Vebjørn Hoff, beskriver Odd -treneren til VG.

Fagermo understreker at han ikke kan gå ut med summen Serie A-klubben skal ha for å leie ut 20-åringen. Zekhnini ble sist sesong solgt til Firenze-klubben for en salgssum som i beste fall kunne ende på 20 millioner kroner . Det er spekulert i at han har en månedslønn på 700.000 kroner i Italia.

VG har grunn til å tro at Rosenborg punger ut med flere millioner kroner for lånet av Zekhnini i april, mai og juni.

– Jeg har ingen peiling på tallene her. Men hvis han bidrar til at Rosenborg blir bedre, så kan for eksempel tre millioner kroner være verdt det. Alternativet for Rosenborg er jo at de havner langt bak toppen i eliteserien og at interessen rundt laget blir mindre. Det koster også mange penger, sier Kjetil Rekdal , Discoverys ekspert på eliteserien. RBK er under press etter en svak start. Mesterklubben ligger syv poeng bak serieleder Molde foran søndagens oppgjør på Lerkendal.

Rosenborg har ikke kommentert leiesummen på Rafik Zakhnini. Trønderne har ikke sikret seg opsjon på kjøp av spilleren, men sportslig leder Stig Inge Bjørnebye sier til Europsport at lånet kan utvides om alle parter er enige om det.

– Rosenborg har råd til dette. De har langt større økonomiske muskler enn oss. Det kan ikke sammenlignes, hevder Fagermo.

– Vi er glad i Rafik og skulle gjerne hatt Rafik hos oss. Det er kjedelig at han skal spille for Rosenborg. Men samtidig er vi glade på vegne av ham. Jeg har snakket en del med Rafik og skjønner godt at han trenger spilletid, sier han.

Fakta De siste overgangene Utvalgte overganger den siste uken av det norske overgangsviduet. * Even Hovland fra Sogndal (1. divisjon) til Rosenborg (Eliteserien) * Rafik Zekhnini på lån fra Fiorentina (italiensk Serie A) til Rosenborg (Eliteserien) * Kasper Skaanes fra Brann (Eliteserien) til Start (Eliteserien) * Espen Hammer Berge fra Levanger (1. divisjon) til Start (Eliteserien) * Erin Pinheiro på lån fra Saint-Étienne (fransk Ligue 1) til Haugesund (Eliteserien) * Shuaibu Ibrahim på lån fra Haugesund (Eliteserien) til Kongsvinger (1. divisjon) * Izuchuckwu Anthony fra Haugesund (Eliteserien) til Jerv (1. divisjon) * Niklas Sandberg fra Ull/Kisa (1. divisjon) til Start (Eliteserien) * Philip Zinckernagel fra Sønderjyske (dansk Superliga) til Bodø/Glimt (Eliteserien) * Mathias Bringaker fra Viking (1. divisjon) til Start (Eliteserien) * Vebjørn Hoff fra Aalesund (1. divisjon) til Odd (Eliteserien) * Birk Risa fra Köln (tysk Bundesliga) til Odd (Eliteserien) * Robert Taylor fra AIK (Allsvenskan) til Tromsø (Eliteserien) * Kjetil Haug fra Manchester City U23 til Sogndal (1. divisjon) * Andrew Eleftheriou fra Watfords reservelag til Sandefjord (Eliteserien) * Jernade Meade fra AFC Eskilstuna (Superettan) til Aalesund (1. divisjon) * João Meira fra Chicago Fire (MLS) til Vålerenga (Eliteserien) * William Kurtovic på lån fra Sandefjord (Eliteserien) til Ull/Kisa (1. divisjon).

Rafik Zekhnini har sett 12 Serie A-kamper fra Fiorentinas innbytterbenk, men har ikke vært på banen siden han fikk 10 minutter i debuten i 3–0-tapet for Inter 20. august i fjor. Han satt sist på benken mot Crotone påskelørdag.

– Det kan være lurt av ham å gå på lån, mener Odd-treneren, som er meget godt fornøyd med Odds overgangsvindu hvor fem spillere spillere har kommet inn og 10 har gått ut. Det har vært ryddesjau i Skien.

– Jeg er helt sikker på at vi får resultater etter hvert med denne stallen, sier Fagermo etter bare ett poeng - mot nettopp Rosenborg - i seriestarten.

Kjetil Rekdal tør ikke å spå om Zekhnini blir en suksess i Rosenborg.

– Helt umulig å si. Men de trengte en ny spiller med Samuel Adegbenro ute i minst en måned. Jeg tror hverken han eller Even Hovland sto øverst på ønskelisten til Rosenborg, men jeg tror de sto på listen, sier Rekdal.

Hovland ble også hentet til Rosenborg på det norske overgangsvinduets siste dag. Men den tidligere landslagsstopperen er hentet på en permanent kontrakt. Det er blitt spekulert i at RBK betaler Sogndal 7–9 millioner kroner for Hovland, men denne antydningen er på ingen måte bekreftet.