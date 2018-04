TOMÅLSSCORER: Gjermund Åsen gratuleres av lagkameratene Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix

Åsen senket gamleklubben med to scoringer – valgte å ikke feire

Publisert: 08.04.18 19:51 Oppdatert: 08.04.18 20:02

(Tromsø–Ranheim 4-0) 86 kamper, 21 scoringer og fem sesonger tilbrakte han i Ranheim. Den gamle Ranheim-spilleren Gjermund Åsen (26) påførte gamleklubben deres første Eliteserie-tap for sesongen.

Det sto nærmest skrevet i stjernene at det måtte bli han.

Gjermund Åsen, spilleren som Ranheim, ifølge Adressa , i desember forsøkte å hente hjem, men på grunn av klubbens lønnsstrukturen i klubben, valgte de å ikke gjøre det.

Det fikk de angre på søndag.

Valgte å ikke feire

Morten Gamst Pedersen viste frem sin presise venstrefot med en strøken pasning i bakrom, Kent Are Antonsen fulgte opp med å heade ballen lekkert ned til Åsen, som enkelt satte ballen i mål.

Før han ble omfavnet av sine lagkamerater, strakk han armene i været og viste at han ikke var interessert i å feire for scoring mot klubben hvor han tilbrakte fem år av karrieren.

Og han var ikke ferdig. Michael Karlsen stanget en Tromsø-corner skyhøyt opp i lufta. Ballen falt ned til Åsen, som banket til på volley. Skuddet gikk via Daniel Kvande før det fant veien til mål, og dermed var Tromsø-seieren mer eller mindre i boks, takket være en gammel Ranheim-spiller.

– Gjermund er veldig viktig for dette laget, vi har snakket mye med han om at han må score. Det gjør han i dag, og han var veldig god, sier Simo Valakari til Eurosport etter kampen.

Heller ikke ved 2–0-scoringen ville Åsen feire. Han kostet på seg et par «high fives» med lagkameratene, men ikke noe mer enn det.

Fortnite-feiring

Men en som ville feire, var Lasse Nilsen. Han satte inn Tromsøs tredje fra kloss hold, og feiret med en dans fra det populære spillet Fortnite, akkurat som Atletico Madrids Antoine Griezmann gjorde i Madrid-derbyet tidligere søndag:

Innbytter Slobodan Vuk fastsatte deretter sluttresultatet til 4–0 med sin første Eliteserie-scoring.

Og selv om Åsen ikke valgte å feire, var det definitivt grunn til å gjøre nettopp det, sett med Tromsø-øyne.

Dette var nemlig sesongens første seier for Tromsø, etter å ha åpnet med to strake tap, 1–4 for Start og 1–2 for Molde.

– Jeg er veldig glad, sier Simo Valakari, og omtaler Tromsøs prestasjon som «ok».

Ranheim-sjef Svein Maalen var naturligvis skuffet.

– For oss er det god læring å bli mye hardere hardt straffet hvis vi ikker er på. Det å spille på bortebane i Eliteserien er tøft. Vi møter et godt lag her, det er det ingen tvil om, understreker han, overfor Eurosport.

