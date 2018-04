SYKMELDT: Pål Bjerketvedt. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Generalsekretær i NFF sykmeldt etter hjerneinfarkt

Publisert: 09.04.18 14:07 Oppdatert: 09.04.18 14:23

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-09T12:07:18Z

NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt (58) er sykmeldt inntil videre etter et hjerneinfarkt i uken før påske.

Det bekrefter Norges Fotballforbund på sine nettsider mandag.

– Det går bra med meg, og det er gradvis fremgang. Men et hjerneinfarkt er alvorlige greier, og jeg er nødt til å bruke nødvendig tid før jeg er i full aktivitet igjen, sier Pål Bjerketvedt.

58-åringen er sykmeldt til litt ut i mai, skriver NFF, men etter det VG erfarer har Bjerketvedt vært sykmeldt siden midten av mars.

– Det er viktig og nødvendig å lytte til legene etter en sånn hendelse, og jeg har fått meget god oppfølging, sier Bjerketvedt, og legger til at han har hatt en lettere, forbigående variant og vil derfor komme tilbake for fullt.

Legene har fortalt Bjerketvedt at det er vanskelig å fastslå noen årsak annet enn at det er fysiologisk/genetisk bestemt og under kategorien tilfeldig eller «uflaks», men også «flaks», i og med at det har gått bra.

VG har vært i kontakt med Bjerketvedt, som ikke ønsker å gi noen ytterligere kommentarer.

Han har hatt jobben som generalsekretær i Norges Fotballforbund siden 2016.

Hjerneinfarkt kommer enten av en blodpropp som utvikler seg i en blodåre i hjernen, eller en vandrende blodpropp som er dannet et annet sted i kroppen, ifølge LHL Hjerneslag , som er en del av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

Denne artikkelen handler om Norges Fotballforbund (NFF)