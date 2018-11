Lagerbäck har laget - både for nåtid og fremtid

NICOSIA (VG) (Kypros-Norge 0–2) Med en snittalder på 25,3 blant utespillerne, spilte Lars Lagerbäcks landslag seg til play-off i Nations League. Det lover godt - både på kort og lang sikt.

Hva dette betyr, ser vi når sluttsignalet går og hele den norske gjengen, spillere og ledere kaster seg over ved hverandre, vel vitende om at den jobben de startet på i mars, hjemme mot Australia, ble fullført på GSP Stadium i Nicosia mandag kveld.

Det er mange som har vært skeptiske, spesielt etter slutten på 2017, med to ekstremt svake kamper mot Makedonia og Slovakia. Men sakte, men sikkert har Lars Lagerbäck fått sving på dette laget, satt et forsvarsspill som gjør at Norge er vanskelige å slå. 0,5 baklengs i snitt pr kamp i 2018 forteller mye om hvordan Lagerbäck har tenkt - og gjennomført.

Og resultatmessig er dette det beste landslagsåret på 89 år - 2,5 poeng pr kamp. Seiersprosenten til Lars Lagerbäck er tidenes beste - 80 prosent.

La gå at det fortsatt er mye å gå på offensivt. Men grunnlaget, grunnspillet, det sitter. Og når jeg regner meg fram til at snittalderen på utespillerne i 2. omgang mot Kypros var så lavt som 25,3 - så blir jeg oppriktig glad. Fordi dette er et lag, med stor L. Og det er ikke bare et lag for nåtiden, men kanskje enda mer et lag for fremtiden.

Vi kan jo da legge til at Sander Berge (20) satt på benken, mens Kristoffer Ajer (20) er skadet. Jeg blir overrasket hvis Norge ikke har et meget godt landslag om to-tre år.

Mot Kypros var to av de viktigste spillerne ute med skader, Kristoffer Ajer (20) kommer til å lede denne forsvarsfireren i mange år fremover, mens Joshua King er en topp internasjonal spiss, Norges desidert beste angrepsspiller.

Vi hadde så smått regnet med det: Norge skal være bedre enn en nasjon som Kypros, som vi hadde slått 10/10 ganger gjennom historien. Men så ineffektive som dette landslaget har vært i de siste kampene, så kan du aldri være sikker.

Og med en halvskadet og scoring-sky Tarik Elyounoussi, samt Ola Kamaras svake kamp i Slovenia friskt i minnet: Hvem skulle score mål(ene) som sendte Norge til play-off, i Nicosia?

Det svaret ga Kamara selv: Han takket for tilliten fra Lagerbäck, scoret en gang på hver side av pausesignalet, og selv i en middelmådig kamp fra Norges side, så var dette nok.

1. omgangen var ganske svak, men angrepet som ga Norge ledelsen var langt fra svakt: Håvard Nordtveit spilte en strålende langpasning på Omar Elabdellaoui, som hadde tatt et perfekt løp mot Kypros-goalen. Han nådde ballen akkurat, og foran mål hadde Ola Kamara en enkel jobb med å score kveldens første mål.

Tre touch - og så var Norge foran.

Det ga en viss ro.

Den andre goalen, etter at innbytter Martin Ødegaard hadde skaffet en corner etter 48 minutter, var vanskeligere for Kamara. Men han kastet seg fram, og traff ballen perfekt med foten.

0–2 i Nicosia, og Norge var nær play-off-plassen. Ola Kamara har scoret fem mål på seks kamper på landslaget - tre mot Australia og to mot Kypros.

Så kom meldingen om 1–0 til Bulgaria, og så bommet Norge på en kjempesjanse. Men så kom meldingen om at Slovenia hadde utlignet i Sofia, og dermed spilte det mindre rolle at Alexander Sørloth satte ballen himmelhøyt over på åpent mål - og Mohamed Elyounoussi fikk rødt kort på overtid.

Norge klarte jobben. I samtlige seks kamper i Nations League har Norge vært best, vunnet sjansestatistikken i hver kamp (33–9 totalt) og ballinnehavet i samtlige kamper. Likevel forsvant fem poeng, unødvendig, på veien til play-off.

Men Lars Lagerbäck og mannskapet hans gjorde den jobben de hadde lovet oss at de skulle gjøre sitt ytterste for å klare, Norge er i play-off til EM og kan komme dit ved en slags «bakvei» etter at EM-kvalifiseringen er avsluttet neste høst. Det siste jeg nå hører, via sportssjef Nils Johan Semb, er at Norge trolig får hjemmekamp i semifinalen, fordi vi tok så mange (13) poeng i Nations League.

I tillegg får Norge mer attraktiv motstand ved neste Nations League, ved at nasjonen vår rykket opp i 2. divisjon.

Gratulerer til alle som er glad i norsk fotball.