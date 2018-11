Real Madrid fikk juling av lilleputt Eibar: – Madrid igjen i ruiner

(Eibar − Real Madrid 3-0) Fredag ble Real Madrid rystet av Football Leaks-avsløringer. Lørdag var det miniputten Eibar som ga den spanske giganten hodebry.

Da dommeren blåste for full tid, sto det 3-0 i favør miniputten fra den lille byen med samme navn, en by som huser omtrent 30.000 mennesker. Det innbyggertallet er til sammenligning bare litt over én tredjedel av kapasiteten til Real Madrids stadion.

– Ydmyket i Ipurua (navnet på Eibars stadion), skriver Marca , Spanias største avis.

– Madrid igjen i ruiner, legger AS til.

– Vi klarte ikke å spille vår fotball og vi slet som et kollektiv. Vi må klare å fremstå som en enhet, men vi må bare kjempe videre, sier Real Madrid-stopper Raphaël Varane.

Det var Eibars første seier noensinne mot Real Madrid, og det slettes ikke ufortjent.

Dagen etter at Football Leaks-avsløringen om Madrid-kaptein Sergio Ramos og daværende Real Madrid-spiller Cristiano Ronaldo , fremsto den spanske giganten uvanlig tam.

Etter kvarteret sørget Gonzalo Escalante for at stadionet tok fyr, i det 52. minutt la Sergi Enrich på til 2–0 og fem minutter senere var stillingen 3–0 etter at Kike kunne trille en ball inn i åpent bur.

Ikke nok med det: bare en god Thibaut Courtois forhindret bortelaget i å slippe inn enda flere. Eibar var nærmere 4–0 enn Real Madrid var redusering.

Det var første gang Santiago Solari tapte en kamp som Real Madrid-manager, i det som også var hans første kamp som fast ansatt manager. Fra før av sto han med fire seirer etter å ha overtatt etter Julen Lopetegui.

Resultatet gjør at Real Madrid blir stående på 20 poeng etter seks seirer, to uavgjort og fem tap på 13 kamper. Det holder til en foreløpig 6. plass, fire poeng bak serieleder Barcelona, som møter Atlético senere lørdag.

Eibar, som har tabellplasseringene 18–13–10–9, siden det historiske opprykket i forkant av 2014/15-sesongen ligger på 7. plass med 18 poeng.

– Dette skal vi feire. Real Madrid pleier ikke å tape mot motstandere som oss, men vi ga dem ikke plass. Vi kjempet for alle ballene og vant hver eneste 50-50-duell. Vi har sett frem til en slik seier, og endelig fikk vi den, sier en smilende Eibar-kaptein Sergi Enrich.

