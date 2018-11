SMÅSKADET: Stefan Johansen leverte ingen god kamp mot Slovenia og pådro seg en liten skade. Nå er plassen hans truet av spillere som Martin Ødegaard og Iver Fossum. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Ekspert: Vrak kapteinen – inn med Ødegaard

LARNAKA (VG) Landslagsekspertene mener kaptein Stefan Johansen (27) bør settes på benken i Norges viktigste kamp på tre år.

Et av de fremste diskusjonstemaene i den norske lagoppstillingen dreier seg om hvem som skal spille høyrekant. Mot Slovenia på fredag ble kaptein Johansen, for syvende gang på åtte kamper, byttet ut – denne gangen allerede etter 57 minutter .

– Sånn som Stefan spilte mot Slovenia, da han mistet ballen haugevis av ganger, så er det klart at han ikke bør spille mot Kypros. Han var veldig svak. Nå føler han i tillegg på en liten skade, så da er det enda større grunn til å la ham hvile, mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Formen er ikke på topp, og siden det også er en liten skade med i bildet, så ser jeg ingen grunn til at Stefan Johansen må starte mot Kypros. Norge har gode alternativer, sier VGs landslagskommentator Knut Espen Svegaarden, som i en kommentar reagerer på landslagssjefens uttalelser om pressens Johansen-diskusjon .

– I mye bedre slag

Mandag kveld venter Kypros i årets siste landskamp, og den viktigste på tre år, ettersom den kan sørge for at Norge kvalifiserer seg til en overkommelig EM-play off på våren i 2020. Sist Norge møtte Kypros, scoret Johansen begge målene i en 2–0-seier, og han feiret med en gest mot kritikerne etter at plassen hans også den gangen var under diskusjon.

Men etter lite spilletid for Fulham hele høsten mener Mathisen at Johansen ikke lenger har formen til å forsvare en startplass.

– Når du ikke har spilt veldig mange kamper siden ligaen startet, så gjør det noe med formen. Du blir hele tiden litt og litt svakere. Da er det bedre å bruke noen som faktisk er i mye bedre slag, sier TV 2-profilen, som har klart for seg hvem han vil se fra start mot Kypros:

– Norge kommer til å styre, så vi trenger spillere som kan åpne opp motstanderen, og da håper jeg Martin Ødegaard kommer til å spille.

– Er nok ikke Ødegaards største fan

På spørsmål om hvor hardt Ødegaard banker på døren for en startplass mot Kypros, svarer landslagssjef Lagerbäck «omtrent like hardt som tidligere» og at ett innhopp ikke er avgjørende for om de bestemmer seg for å starte med en spiller.

– Lagerbäck er nok ikke Ødegaards største fan. Men innhoppet sist var direkte avgjørende for at Norge fikk med seg poeng. Det var bra. Og han har vært bra på det vi har sett av treninger. Han ser ut til å være i form og har tatt enda et par steg. Jeg håper virkelig han spiller, for det tror jeg Norge trenger. Så gjenstår det å se om Lagerbäck er enig. Han er vanskelig å lese i «Ødegaard-saken». Personlig hadde jeg ikke vært i tvil, sier Mathisen.

Svegaarden heller mer mot en annen løsning.

– Jeg ville satt Markus Henriksen i den rollen - og Sander Berge inn ved siden av Ole Selnæs sentralt. Men jeg tror ikke det er avgjørende for norsk seier om Lagerbäck starter med Johansen på høyrekanten eller ikke, sier han.