STOPPERPAR: Virgil van Dijk håper å få Matthijs de Ligt (med ryggen til) til Anfield.

Van Dijk prøver å lokke landsmann til Liverpool

FOTBALL 2018-11-16T16:37:00Z

Virgil van Dijk mener at Ajax-spiller og lagkamerat på det nederlandske landslaget, Matthijs de Ligt (19), bør stå på Liverpools liste.

Publisert: 16.11.18 17:37

– Han er allerede langt fremme, spesielt for alderen. En god forsvarsspiller, en rolig og hyggelig som vet hva han vil, sier van Dijk om den syv år yngre stoppermakkeren på landslaget til De Telegraaf ifølge Liverpool Echo .

De Ligt er en nøkkelspiller i Ajax til tross for sin unge alder, og fikk landslagsdebuten i mars i fjor, kun 17 år gammel. Som den yngste debutanten for Nederland siden 1931. Med sitt gode spill har 19-åringen blitt koblet til de fleste toppklubbene i Europa.

På spørsmål om muligheten for å bli lagkamerater også på klubblaget er ikke van Dijk vond å be.

– Det er nok speidere på klubben til at de må ha han på lista. Og de trenger ikke betale like mye som de gjorde for meg, spøkte mannen som ble hentet til Liverpool fra Southampton for 75 millioner pund i januar.

– Han er moden for alderen og har fysikk som en 24-åring. Han er god med begge føtter, slår gode langpasninger, kan heade, score mål og oppfører seg allerede som en leder, skrøt keeperlegenden Edwin van der Sar, som nå er direktør i Ajax i et intervju med Goal tidligere i år.

Nederland herjet med Tyskland i Nations League:

Fredag kveld skal de Ligt og van Dijk i samarbeid prøve å stoppe sommerens verdensmestere fra Frankrike.

Det har vært noen magre år for Nederland siden VM-bronsen i 2014. Landet gikk glipp av både EM i 2016 og sommerens VM. Men med nyansatte Ronald Koeman er det bedring å skimte.

I Nations League har det blitt et knepent tap mot Frankrike på bortebane, og en imponerende 3–0-seier over Tyskland. I forrige kamp ble det 1–1 mot et sterkt Belgia.

