VGs dom: Én nordmann på Nordens drømmelag 2018

FOTBALL 2019-01-09T08:35:54Z

Sverige og Danmark gjorde begge en sterk innsats under fjorårets fotball-VM. Derfor er det naturlig at naboene våre fortsatt dominerer «Årets lag» i Norden. Lars Lagerbäcks Norge må nøye seg med 1/11 plasser på laget. Om ett år bør det være flere.

Publisert: 09.01.19 09:35

VG har vurdert de nordiske landenes spillere i 2018. Og det er mange «opplagte» valg, men også noen mer overraskende. Her er vårt «Nordens lag» 2018.

På grunn av utvalget, har vi valgt en 3–4–2–1 (juletre)-formasjon:

Keeper:

Robin Olsen (28), Roma og Sverige.

Her var konkurransen hardest, og nivået høyest. Robin Olsen fra Sverige, Kasper Schmeichel fra Danmark og Rune Almenning Jarstein fra Norge. Jarstein har hatt et godt år i tysk fotball og stått godt for Norge.

Schmeichel hadde et godt VM for Danmark, ikke så imponerende sesong for Leicester, mens Robin Olsen var god for FC København, før han dro til Roma og imponerte enda mer - og var blant de beste keeperne i VM.

Så vi velger Olsen. Den 198 centimeter høye mannen fra Malmö er fortsatt i utvikling, 28 år gammel, med bedre rekkevidde enn Schmeichel. Men her er det nærmest dødt liv. Schmeichel er en real leder på banen.

Høyre stopper:

Mathias Jørgensen (28), Huddersfield og Danmark.

Også på stopperplassene er konkurransen hard, det sto mellom «Zanka», som han kalles, og kapteinen Simon Kjær. Zanka får vår tillit, mye på grunn av hvor god han har vært i Huddersfield denne høsten.

Også i landskampene etter VM har han vært mer enn solid. Toppnivået hans er skyhøyt. Problemet har alltid vært konsentrasjon og stabilitet. Har vokst som stopper i engelsk fotball.

Midtre midtstopper:

Andreas Granqvist (33), Helsingborg og Sverige.

I VM var han massiv. Og Granqvist var definisjonen på det svenske fotball-landslaget: Stort hjerte, full innsats. Vi gir han kapteinsbindet på dette laget, i tillegg vil han gjerne ta straffesparkene, men det er det flere som vil i dette laget.

Andreas Granqvist var en klippe under fotball-VM, der han også scoret to mål, og han har vært god i fjor høst også, blant annet med en scoring i Nations League mot Tyrkia borte.

Venstre midtstopper:

Victor Lindelöf (24), Manchester United og Sverige.

Har mer eller mindre etablert seg som fast midtstopper i Manchester United, og svensken har gjort sine saker bra, kanskje best av de som har fått sjansen der. På landslaget spiller han bedre og bedre, er god sammen med Granqvist, og har den tøffheten som skal til internasjonalt. God med ballen, god igangsetter av spillet.

Høyre midtbane:

Lasse Schöne (32), Ajax og Danmark.

Ikke dominerende i VM, men Schöne kom mer og mer til sin rett utover i mesterskapet, han imponerte Åge Hareide, og han har fortsatt det gode spillet i høst, både for Danmark og Ajax. Schöne er god i mange av spillets faser, enten han spiller på kant eller som indreløper på midtbanen, noe vi har satt ham opp som her.

Sentral midtbane:

Thomas Delaney (27), Borussia Dortmund og Danmark.

Vi setter ham som et anker på midtbanen, og Delaney kan bekle flere roller på midtbanen. Klok spiller, god i VM og god etterpå. Har etablert seg på Bundesligaens beste lag i høst, Borussia Dortmund, der han har spilt 11 av 13 kamper så langt. Ganske opplagt valg på denne plassen, Delaney holder høy internasjonal klasse på midtbanen.

Sentral midtbane:

Aron Gunnarsson (29), Cardiff og Island.

Ikke like dominerende som tidligere (2017 og 2016), men fortsatt en dominant spiller. Mye skadet i 2018, men Gunarsson ruver når han får spillet inn i sin gate. Tøff, uredd og bedre med ballen enn han får kreditt for. Har startet bra med Cardiff i Premier League denne høsten. Har en jobb å gjøre med å løfte Island igjen etter en katastrofal Nations League-høst.

Venstre midtbane:

Viktor Claesson (26), Krasnodar og Sverige.

Dødballspesialist, naturlig nok med en meget god pasningsfot. Claessons spill i VM gjorde at Sverige ikke måtte stole like mye på Emil Forsberg. For kantspiller/plamaker Claesson var blant Sveriges beste spillere i VM, og han har vært god i landskampene i høst også. Bankers på laget som på senhøsten rykket opp i Nations Leagues øverste nivå.

Playmaker 1:

Gylfi Sigurdsson (29), Everton og Island.

Hadde ikke et veldig godt VM, men var som vanlig sentral for islendingene likevel. En pasningsfot fra himmelen, som strør baller, tar dødballer, og skyter frispark.

Kommet seg kraftig i Everton-trøya denne høsten, der han endelig har markert seg oftere enn nå og da, som gjerne var melodien i hans første sesong i Liverpool-klubben. Toppnivået hans er skyhøyt.

Playmaker 2:

Christian Eriksen (26), Tottenham og Danmark.

Hadde et brukbart VM, der forventningene til Tottenhams playmaker også var skyhøye. Eriksen var slett ikke dårlig, men dominerte ikke som han hadde gjort i kvalifiseringen - eller i 2017/18-sesongen for Tottenham.

Har vært litt opp og ned for Tottenham denne sesongen, med noen store kamper, det samme på landslaget. Men en liten skade har ødelagt litt. Definitivt god nok for dette laget.

Spiss:

Joshua King (26), Bournemouth og Norge.

Norges eneste representant, men her var det heller ikke særlig tvil. Bankers på et lag på øvre halvdel av Premier League, og ofte et helt angrep alene for Norge under Lars Lagerbäck. God målscorer, med fart og fysikk til å spille alene på topp. På klubblaget spiller han litt mer tilbaketrukket, eller ut på en av kantene. Men King er klart best i midten, Nordens beste spiss i øyeblikket.

Trener:

Åge Hareide, Danmark.

Har en fantastisk statistikk med danskene, ingen landslagssjef i det stolte fotball-landet har gjort det bedre enn Hareide - så langt. Ubeseiret i ordinær tid på drøyt to år (24 kamper), og utslått i VM på straffespark i åttedelsfinalen. Hareide er en ganske klar vinner her, tross Jan Anderssons heroiske jobb med Sverige.

Assistent:

Jan Andersson, Sverige.

Fikk Sverige til å fungere, også uten superstjernen Zlatan Ibrahimovic, som forgjenger Erik Hamrén bygde laget sitt rundt. Andersson har sørget for et arbeidslag, som kom helt til kvartfinalen i VM, og som i siste øyeblikk, i fjor høst, klarte å rykke opp i A-puljen i Nations League.

På benken:

Kasper Schmeichel (32), Leicester og Danmark.

Simon Kjær (29), Sevilla og Danmark.

Andreas Christensen (22), Chelsea og Danmark.

Mohamed Elyounoussi (24), Southampton og Norge.

Sebastian Larsson (33), Hull og Sverige.

Emil Forsberg (27), RB Leipzig og Sverige.

Marcus Berg (32), Al Ain og Sverige.

Zlatan Ibrahimovic (37), LA Galaxy og Sverige.

