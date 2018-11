TO TANKER I HODET: Markus Henriksen forbereder seg til Nations League-kamp mot Slovenia. Samtidig kan han bli pappa for tredje gang. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Henriksens kone er over termin – kan bli kalt hjem fra samling

LJUBLJANA (VG) Mens Markus Henriksen (26) forbereder Norges nøkkelkamp mot Slovenia, ligger kona høygravid hjemme i Trondheim.

Onsdag hadde kona Anne Helene termin, så parets tredje barn – og første datter – kan bli født «når som helst nå», som Henriksen sier. Foreløpig er det usikkert om pappa kan være til stede når det skjer.

– Det er mye som kan skje. Jeg har sagt til Lars Lagerbäck at man aldri vet med en sånn situasjon. Jeg orker ikke tenke på det før noe skjer, men da må man ta en sjefsavgjørelse. Som jeg har sagt til Lagerbäck, så er det fruen som er sjefen, sier Henriksen, som fra før er far til de to guttene Lukas og Ludvik.

– Som oftest er det jo meg, men i denne situasjonen er det henne som får lov til å styre hva hun ønsker. Heldigvis har vi veldig mye familie i Trondheim også, så det skal mye til for at jeg går glipp av begge kampene, men jeg skal aldri si aldri, sier trønderen til VG.

– Veldig spesielt

Han påstår at han klarer å ha «fullt fokus på fotballen» selv om han er i ferd med å få sin første datter. Henriksen forventes å spille fra start både i fredagens kamp mot Slovenia og mandagens kamp mot Kypros.

– Det er veldig spesielt, men jeg tror det hadde vært enda mer spesielt hvis det var første gang jeg ble far. Nå har jeg vært såpass lenge i gamet med barn. Men det var derfor vi valgte at hun skulle være i Trondheim sånn at hun har hjelp fra familie hvis noe skjer. Hun er tøff i skallen og klarer seg bra.

Og skulle det skje noe mens Henriksen ikke er tilgjengelig på telefonen, så har landslagets «team manager» nummeret til kona slik at han kan nås.

Får bare dra «hvis det skjer noe eksepsjonelt»

Lars Lagerbäck mener det skal mye til for at han skal gi fra seg en av sine mest betrodde spillere før de kommende nøkkelkampene.

– Jeg har snakket med Markus. Hvis det skjer noe eksepsjonelt og han, familien eller kona kjenner at det er noe sånt på gang, så får han selvsagt dra hjem. Men utgangspunktet er at han blir værende til de to kampene om ingenting spesielt inntreffer, sier Lagerbäck til VG.

– Så han drar ikke hvis fødselen går som normalt?

– Slik jeg tolker ham, så er det bare om det skjer noe som ikke hører til en normal fødsel. Det blir naturligvis en dialog mellom ham og hans kone. Han regner med å være her, og jeg har fått den beskjeden, så det er det jeg går ut fra. Men om det skjer noe eksepsjonelt, så er vi er forberedte på det.