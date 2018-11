BALLFØRER: Daniel Fredheim Holm med ballen foran Kristiansunds Liridon Kalludra på Intility Arena. Foto: Borgen, Ørn E. / NTB scanpix

Fredheim Holm ferdig i Vålerenga – spiller gjerne for Nordlie i Skeid

Daniel Fredheim Holm (33) tar på seg Vålerenga-drakten for siste gang lørdag. Men han kan fortsette som toppspiller hos naboen Skeid.

Skeid-trener Tom Nordlie sier til VG at litt av filosofien i Skeid er å hente hjem gamle Skeid-spillere, hvis de er gode nok – noe Daniel Fredheim Holm er.

Daniel Fredheim Holm

Født: 30. juli 1985 (33 år)

Posisjon: Midtbane

Tidligere klubber: Vålerenga, Rosenborg, Aalborg, Skeid

Landskamper: Tre for A-landslaget. Aktuell: Spiller sin siste kamp for Vålerenga til helgen. Åpner for å avslutte i Skeid



– Men det er to ting han bør tenke på hvis han vil spille i Skeid. Han bør ikke bry seg om penger, og det andre er at det ikke vil være noen nedtrapping så lenge jeg er trener, flirer han, og legger til at Oslo-klubben rykket opp med et budsjett på 3,5 millioner kroner.

Berre på tråden

Nordlie mener nyopprykkede Skeid, som spiller i 1. divisjon kommende sesong, har en fin gjeng som mangler rutine, noe Fredheim Holm kan tilføre.

– Jeg tror Morten Berre (assistenttrener) har vært på tråden allerede, og vi vil selvsagt snakke med ham. Hva som er mulig, er vanskelig å si noe om, sier Nordlie.

– Det er vemodig. Jeg har vært i Vålerenga lenge, i to ulike perioder, og har hatt mine beste øyeblikk på fotballbanen her. Men jeg har tenkt lenge på det, og jeg synes det er bedre å gi seg når man fortsatt kan spille og har gjort en brukbar sesong. Jeg ville avslutte på den måten, sier Daniel Fredheim Holm om nyheten om at han gir seg i Vålerenga.

Han rangerer naturligvis seriegullet i 2005 som sitt sterkeste Vålerenga-minne, et minne som blir godt å ta med seg når han gir seg etter over 300 kamper i klubben.

– Kunne du ha spilt videre i Vålerenga?

– Dette er kun mitt valg. Kontrakten min går ut 1. januar og vi hadde begynt å snakke om veien videre, men jeg måtte i tenkeboksen og finne ut hva som var best for meg.

– Har du noe å gå til?

– Jeg har ikke noe som er bestemt, men jeg har lyst å spille videre og gjøre noe innen fotballen. Jeg håper at det dukker opp noe.

– Kan det være aktuelt å gå til Skeid?

– Skeid kan være en aktuell klubb. Det var der jeg startet, så selvfølgelig betyr Skeid noe for meg. Men det er ingenting som er bestemt. Nå har jeg hatt mest fokus på om jeg skulle fortsette i Vålerenga eller ikke, og jeg har ikke tenkt så mye på hva som skal skje etterpå.

– Er Skeid førstevalget ditt?

– Jeg vil ikke bruke de ordene, for jeg har ikke noe konkret fra noen. Jeg må ikke være i Skeid, og dessuten er det en stund siden jeg var der, så det er ikke så mange igjen fra min tid, sier Fredheim Holm, som sier at han ønsker en rolle der han både spiller og «gjør noe innen fotballen».