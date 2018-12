GOD START: Paul Pogba og Ole Gunnar Solskjær feirer etter seieren over Huddersfield. Foto: JASON CAIRNDUFF / X03805

Superstjernene reddet Solskjærs hjemmedebut

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Huddersfield 3–1) I sin første hjemmekamp som United-trener fikk Ole Gunnar Solskjær (45) for alvor kjenne på hvor godt det kan være å ha spillere i verdensklasse på laget når det lugger litt.

For da en lite overbevisende forestilling var i ferd med å bli trøblete for Solskjærs menn, sto lagets to største stjerner frem i hver sin ende av banen.

Det spanske keeperfenomenet David De Gea leverte først en helt vanvittig redning som hindret Huddersfields Laurent Depoitre i å utligne etter en drøy times spill.

Så, bare to minutter senere, markerte Paul Pogba seg – for første gang. Premier League -historiens dyreste spiller, som stort sett enten underpresterte eller ble vraket under José Mourinho, banket inn det beroligende 2–0-målet med en sylskarp avslutning via stolpen etter at Juan Mata hadde stått for det meste av forarbeidet.

– Ellevilt vakkert, mener TV 2-ekspert Erik Thorstvedt.

Franskmannens andre scoring var av det spektakulære slaget: Fra 20–25 meter hamret han, på oppfordring fra Old Trafford-publikummet, ballen i nettet – og mottok hyllesten fra nesten 75.000 tilskuere.

Treg start

Ti år og nesten fem måneder etter at han, i en «testimonial» -kamp mot Espanyol, ble takket av som Manchester United-spiller på Old Trafford, var Ole Gunnar Solskjær andre juledag 2018 tilbake i hovedrollen på sin gamle storstue, nå som manager.

Nordmannen kom ikke ut foran publikum før like før kampstart, og ble mottatt med en enorm hyllest. 45-åringen fra Kristiansund, som har understreket at det blir viktig å holde følelsene under kontroll, svarte med et vink, en «tommel opp» og applaus tilbake til fansen.

I debuten mot Cardiff fikk Solskjærs United nettkjenning etter bare fire minutter, men på Old Trafford var det ikke like mye å applaudere for i åpningsminuttene: Huddersfield skapte den første farligheten da Terence Kongolo avsluttet langt over mål fra kort hold etter 11 minutter.

Til tross for en laber start skulle det ikke ta for lang tid før Solskjær, som sammen med assistent Mike Phelan byttet på å stå ved sidelinjen og gestikulere til spillerne, fikk feire sitt første hjemmemål i den nye jobben. Marcus Rashfords corner ble stusset videre av Victor Lindelöf til bakerste stolpe, der Nemanja Matic enkelt kunne dytte vertene i ledelsen.

Mye ball

I minuttene etter åpningsmålet lignet United glimtvis mer på det entusiastiske, frittflytende angrepslaget som Solskjær har snakket så mye om siden han tok over jobben: Offensive backer, en god Lindelöf bak og en gnistrende Rashford foran skapte noen fine angrep før pause.

Men selv om Solskjærs menn totaldominerte ballbesittelsen – rundt 75 prosent – og virket å ha god kontroll på Huddersfield, var det et stykke unna festfotballen fra Sir Alex Fergusons dager eller den som ble servert i Cardiff lørdag kveld.

Da var det greit å ha en målvakt i verdenstoppen og en fersk verdensmester på midtbanen: Takket være De Geas supperredning og Pogbas to fulltreffere ble det til slutt en behagelig kveld på jobben for Ole Gunnar Solskjær.

Det eneste han trolig vil irritere seg over, er at de heller ikke denne gangen klarte å holde buret rent. To minutter før slutt scoret danske Mathias «Zanka» Jørgensen et trøstemål for Huddersfield.