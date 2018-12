Ole Gunnar Solskjær med drømmestart – forvandlet Manchester United

CARDIFF (VG) (Cardiff-Manchester United 1–5) Manchester United scoret fem i Ole Gunnar Solskjærs (45) første kamp som manager for laget. Sist gang det skjedde var i avskjedskampen til Sir Alex Ferguson i 2013.

– Fotball er lett hvis du har gode spillere. Det er en bra bunke med spillere og deres kvaliteter er uvirkelige, sier Solskjær til BT Sport.

Da ble det 5–5 borte mot West Bromwich. Men denne gangen førte de fem målene til den største seieren til United i ligaen siden september 2017 (4-0 mot Crystal Palace).

– Han ønsker at vi skal angripe med ballen og alltid se etter rom. Dette var bare starten. Vi kommer til å utvkle oss og bli bedre, sier Marcus Rashford til BT Sport.

«Right here, right now» blåste ut av høyttaleranlegget på Cardiff City Stadium da lagene entret gressmatten i Wales’ hovedstad. Med fire ord oppsummerte Fatboy Slim-låten fra 1998 hva lørdagskvelden handlet om for Solskjær og hans nykomponerte Manchester United -lag.

Det var her og nå det gjaldt, noe Rashford tidlig forsto. Bare tre minutter gikk det før den 21 år gamle spissen skrittet opp og banket et frispark i mål fra drøyt 20 meter.

På sidelinjen knyttet Solskjær neven og jublet for drømmestartens faktum, mens «Oleeee, Ole, Ole, Ole – Oleeee, Oleee» kom høylytt fra de mange tusen tilreisende United-supporterne.

Stjerner i fri utfoldelse

Før halvtimen var spilt økte Ander Herrera til 2–0 med et skudd via en Cardiff-forsvarer som resulterte i et kremmerhus av en scoring, assistert av en tilsynelatende revitalisert Paul Pogba.

Etter å ha vært benket de fire siste kampene under sparkede José Mourinho, var den franske verdensmesteren hentet inn i varmen igjen av Solskjær.

Konsentrert, spillesugen og med høy kvalitet bidro Pogba til et dynamisk og velfungerende United-mannskap som fikk supporterne til å skrike av glede i borteseksjonen.

At Victor Camarasa reduserte på straffe gjorde lite, for rett før pause danset Anthony Martial seg gjennom Cardiff-forsvaret og plasserte inn 3–1 etter kampens vakreste angrep.

Et forvandlet United

Etter kampen ble Solskjær lovprist av britiske eksperter her i Wales og på engelsk TV – deriblant av Manchester United-legenden Wayne Rooney.

– Måten de flyttet ballen på, og selvtilliten de har fått ... det er et massivt resultat, og forhåpentligvis kan de forsette i samme spor, han i studiosendingen til BT Sport etter kampen.

Grunnen til hyllesten skyldtes den tydelige forskjellen fra Mourinho-tiden, hvor det virket som mange av de største profilene løp rundt med tvangstrøyer – uten evnen til å utfolde seg på banen.

I Solskjærs første kamp fremsto laget annerledes. Ungguttene Martial, Pogba, Rashford og Jesse Lingard så ut som de koste seg, og kombinerte seg imellom med kvalitet, finesse og effektivitet gjentatte ganger.

Etter 59 minutter både skaffet og satte også sistnevnte et straffespark i mål. Like før slutt scoret Lingard sitt andre etter å ha blitt spilt fri av Pogba.

Noe som gjorde at Solskjær kunne glise for 5–1-seier i debuten.

Cardiff hadde noen muligheter i andre omgang, men uten å overliste David de Gea.

Etter Chelseas tap for Leicester, har Solskjærs United nå allerede hentet tre av 11 poeng i jakten på den Champions League-kvalifiserende 4. plassen. Neste motstander er Huddersfield på Old Trafford 2. juledag.

