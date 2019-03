Eliteserien Fantasy tilbake: – Det blir vanskeligere enn før

Martin Samuelsen, Nicklas Bendtner eller Magnus Wolff Eikrem? Hvem velger du? Nå er det klart for en ny sesong av Eliteserien Fantasy.

Henrik Ljosland Waale

Publisert: 05.03.19 13:22 Oppdatert: 05.03.19 13:39







30. mars sparkes Eliteserien 2019 i gang, men allerede nå kan du sette opp ditt lag her!

Spillet lanseres med nye og spennende verktøy i kampen om å bli Norges beste manager fra sofaen. Reporter i Eurosport Norge og 50 % av fotballpodkasten «Fantasy FK», Jonas Berg-Johnsen, gleder seg til ny sesong med Eliteserien Fantasy:

– Klart jeg gleder meg til tredjeåret med Eliteserien Fantasy! Jeg er spent på om interessen fortsatt er like stor og hvordan justeringene vi har gjort i år blir tatt imot.

Berg-Johnsen, som har vært med å utvikle spillet, forteller at den største utfordringen har vært å justere prisene riktig.

– Den største forskjellen fra i fjor er at prisene er skrudd opp noen knepp, som forhåpentligvis gjør spillet litt vanskeligere, mer frustrerende, men derfor også morsommere å spille. Det er blitt litt for lett å stille et godt lag de to første årene fordi det har vært for få av de dyreste spillerne som har levert mye poeng. Det håper vi å få gjort noe med i år.

Eirik Ulland Andersens dødballfot er blant de beste i Eliteserien. Fristende? Dette koster den nye Molde-profilen:

I tillegg til oppdaterte spillertropper og priser, har du tilgang til tre «chips» som kun kan brukes én gang hver i løpet av sesongen. «Spissrush» og «To kapteiner» videreføres fra fjorårets utgave, mens det knyttes ekstra stor spenning til årets nyhet «rik onkel». Denne varianten gir deg et ubegrenset antall bytter før en valgfri runde, og du får bruke så mye penger du vil på laget ditt denne runden. En variant av det Fantasy-spillere kjenner som «Free hit», men med ubegrenset budsjett.

Dette er årets «chips»: «Rik onkel»: Fritt antall bytter og ubegrenset budsjett

«Spissrush»: Doble poeng på alle spisser

«To kapteiner»: Visekapteinen får også doble poeng Vis mer vg-expand-down

– For en drøm! Jeg tror den kan gi store utslag, både om man bruker den i en vanlig runde – men kanskje er den kul å bruke allerede i runde 2, da det er to ekstra kamper?

Ekspertens tips til dobbeltrunden

Grunnet kvalifiseringskamper til Europa League, har Molde og Brann fått flyttet en sommerkamp til april. Det betyr at vi får dobbeltrunde allerede i runde 2, og en gyllen mulighet til å sanke doble poeng. Berg-Johnsen lanserer to mulige innganger til dobbeltrunden:

1. Sett opp et lag uten å ta hensyn til dobbeltrunden. Spill «Rik onkel», og plukk ekstra mange dyre spillere fra Brann, VIF og Molde – i tillegg til RBK som har Odd hjemme.

2. Planlegg for dobbeltrunden når du setter opp laget ditt til første runde, og klem til med spissrush i runde 2.

I fjor var det Kristian Skrødal fra Selbu i Trøndelag som tok flest poeng i Eliteserien Fantasy, og slo dermed over 60.000 spillere i kampen om å kunne kalle seg Norges beste. Les hans tips her.

Hva venter du på? Sett opp ditt lag nå!