STØRRE STJERNER: Både Sadio Mané (f.v.) og Mohamed Salah får mer oppmerksomhet enn Georginio Wijnaldum, men nederlenderen har spilt en viktig rolle i Liverpools gullkamp. Foto: CARL RECINE / Reuters

Liverpools anonyme helt hylles: – Den mest undervurderte spilleren

LIVERPOOL (VG) Det er som regel Virgil van Dijk (27) eller Mohamed Salah (26) som får mest av æren for at Liverpool kjemper om ligagull. Men på midtbanen har de en annen nederlender som omtales som nesten like verdifull.

Publisert: 24.02.19 08:35







Georginio Wijnaldum (28), populært kalt «Gini», seiler opp som den aller største positive overraskelsen i det som kan ende i en historisk gullsesong for klubben som ikke har vunnet ligatittelen siden 1990.

les også Jürgen Klopp til VG: – Ingen tvil om at Solskjær er United-manager neste år

– Jeg tror uten tvil at han, blant folk utenfor Liverpool, er den mest undervurderte spilleren i Premier League . Definitivt. Han er virkelig en managers drøm for Klopp, for han kan gjøre alt mulig, sier Liverpool Echo-journalisten James Pearce til VG.

Svært få, om noen, følger Liverpool tettere enn Pearce, som hver dag formidler siste nytt om klubben til sine 438.000 følgere på Twitter.

LIVERPOOL-KJENNER: James Pearce tar en prat med VG på Liverpools treningsanlegg Melwood. Foto: Arilas Berg Ould-Saada / VG

Uselvisk bindeledd

Wijnaldum kom til Liverpool fra Newcastle med rykte på seg for å være en offensiv midtbanespiller med et noe varierende prestasjonsnivå. I 2014/15-sesongen scoret han 14 seriemål som kaptein for et PSV-lag som vant seriegull. Sesongen etter scoret han 11 for Newcastle i Premier League, inkludert fire i samme kamp mot Norwich.

Han fulgte opp med seks mål i åpningssesongen for Liverpool, men har denne sesongen levert beskjedne to seriemål. Men det er alt annet enn scoringer som har gjort 28-åringen, som har sine røtter i den tidligere nederlandske kolonien Surinam, til en av Klopps nøkkelmenn.

les også Mysteriet van Dijk – kan han frelse Liverpool?

– Han er en uselvisk lagspiller som kan spille hvor som helst på midtbanen. Det er veldig sjeldent å finne en spiller som er så komplett. Han har utviklet seg veldig mye. Han hadde rykte på seg som en god angrepsspiller, men Klopp har sett noe annet i ham, og nå har han uten tvil blitt Liverpools viktigste midtbanespiller, sier Pearce og forklarer hvorfor:

– Han er så smart i måten han fungerer som bindeledd mellom forsvaret og angrepet. Han legger ned så mye arbeid for laget som jeg tror går under radaren. Når backene angriper, er det ofte han som faller ned og dekker det rommet.

– Trodde han kom til å bli en benkesliter

Pearce rangerer Wijnaldum like bak Van Dijk og Salah som Liverpools viktigste spillere denne sesongen. Det hadde nok få trodd i sommer, da klubben punget ut over 900 millioner kroner for å hente Fabinho og Naby Keïta.

På det tidspunktet så Wijnaldums plass på laget ut til å være den mest sårbare, snarere enn kaptein Jordan Henderson eller kulthelten James Milner. Men så langt denne sesongen har nederlenderen spilt klart mest av alle midtbanespillerne.

– Folk trodde han kom til å bli en benkesliter, men nå er spørsmålet «hvem skal spille sammen med Wijnaldum?», sier Pearce.

les også Analyse: Solskjær-grepene som kan knekke Liverpool

Liverpool-legenden Phil Thompson mener den nederlandske landslagsspilleren burde være det første navnet Klopp skriver ned når han skal ta ut laget sitt. Wijnaldum har uten tvil blitt en mann å stole på – og er i stand til å trosse det meste for å prestere for Liverpool.

– Han hadde diaré og kastet opp, så han kunne ikke komme til spillerhotellet dagen før kampen, sa Klopp etter at han scoret i Liverpools 3–0-seier over Bournemouth i forrige seriekamp.

les også Solskjærs viktigste seier – ser ut som en managerstjerne

– Vi så ham ingen steder i går, og så leverer han en sånn prestasjon, sa lagkamerat Milner beundringsfullt.

Søndag ettermiddag er det Ole Gunnar Solskjær som kan bli dårlig dersom Wijnaldum og Liverpool har dagen.

Storkampen mellom Manchester United og Liverpool har avspark klokken 15.05.