Özil-saken: – Prøver å flytte debatten vekk fra rasisme

Publisert: 24.07.18 07:59

Tyskland-sjef Joachim Löw leste på internett at Mesut Özil (29) gir seg på landslaget. Nå slår Arsenal-stjernens rådgiver tilbake mot kritikken.

Mesut Özil mener han blir utsatt for rasisme og sier at «jeg er tysk når vi vinner, men innvandrer når vi taper».

Samtidig har Bayern München-president Uli Hoeness gitt sin klare oppfatning av hvorfor det er nå er slutt med landslagsspill:

– Jeg er glad for at dette er over. Han har vært ræva i flere år nå. Han har ikke vunnet en duell siden før VM i 2014, og nå gjemmer han sine jævlige prestasjoner bak dette bildet, sier han ifølge Bild, og refererer til bildet av Özil sammen med Tyrkias president Erdogan. Bildet ble meget omdiskutert da det ble publisert i mai - som en del av den tyrkiske valgkampen.

Nå slår Mesut Özils rådgiver Erkut Sögüt tilbake mot Hoeness:

– Han prøver å ta oppmerksomheten vekk fra det som er temaet, rasisme og diskriminering i Tyskland, sier rådgiveren til Goal, gjengitt av Die Welt.

– Dessuten kan han ikke bevise sine dumme uttalelser, sier Sögüt.

Rådgiveren viser til at Mesut Özils statistikk på landslaget. Blant annet har Tyskland siden Özils debut i 2009 tatt i snitt 2,2 poeng med ham på laget og i snitt 1,9 poeng uten han på laget. Seiersprosenten har vært 67 med Özil og 56 prosent uten den Gelsenkirchen-fødte spilleren med tyrkiske røtter.

– Du er en skam for Tyskland, er rådgiverens klare melding til Uli Hoeness.

– Mesut har mot og tapperhet til å stå opp for dem som blir behandlet urettferdig i Tyskland: innvandrere, muslimer og mange andre, sier Erkut Sögüt.

Ifølge Bild Zeitung ante ikke Joachim Löw noe om avgjørelsen fra Özil før han leste det på internett. Han hadde nettopp kommet på ferie til Sardinia.

– Hverken landslagssjefen eller jeg var informert på forhånd, sier Löw-rådgiver Harun Arslan til Bild.

Det tyske fotballforbundet avviste mandag ettermiddag rasismepåstander.

– Disse uttalelsene er for oss ikke forståelige i hverken tone eller innhold, het det i pressemeldingen.

Det har vært mye debatt om Mesut Özil i Tyskland de siste månedene. Debatten har dels gått på de omdiskuterte bildene sammen med den tyrkiske presidenten, dels på hva Arsenal-spilleren har prestert på landslaget.