RBK-Koteng om sparkingen av Ingebrigtsen: - Vi tar en risiko

Publisert: 19.07.18 17:36 Oppdatert: 19.07.18 19:51

FOTBALL 2018-07-19T15:36:05Z

LERKENDAL/OSLO (VG) Rosenborg-ledelsen mener utviklingen i klubben har vært for dårlig. Derfor har de avsluttet kontrakten med Kåre Ingebrigtsen (52), med umiddelbar virkning.

– Etter lang tids vurdering har vi kommet til at Kåre må tre tilbake. Det får også den konsekvens at Erik (Hoftun) må tre tilbake, sier styreleder i RBK, Ivar Koteng.

Beskjeden om at han er ferdig som trener i klubben, fikk Ingebrigtsen ved halv fire-tiden torsdag.

– Hvordan reagerte han?

– Han ble overrasket, sier Koteng.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Ingebrigtsen, uten å lykkes.

Koteng sier videre at avgjørelsen om takke av Ingebrigtsen ble tatt etter lang tids vurdering, til tross for at klubben har hatt gode resultater.

– Det har jo vært på grensen til like bra som i Nils Arne-tiden. Men vi synes at utviklingen har vært for dårlig. Vi vil utnytte momentet med at vi har god stim, god økonomi, til å lede Rosenborg til det neste trinnet. Vi vil ta ut maks av det klubben kan greie. I den vurderingen havnet vi på at Kåre må gå av.

Koteng understreker at avgjørelsen er tatt av styret, og at spillerne er overrasket over det som har skjedd i dag.

– Vi tar en risiko på at dette kan gå galt, resultatmessig. Men vi tror vi kan bygge en større grunnmur, og at vi over tid kan tjene på dette sporslig, sier styrelederen.

Ikke jobbet med ny trener

Nederlandske Rini Coolen tar over jobben som hovedtrener på midlertidig basis, og får med seg Trond Henriksen. Coolen har fram til nå jobbet som akademisjef i klubben.

På pressekonferansen i kveld forteller styreleder Koteng at klubben ennå ikke har begynt å jobbe med å få inn en ny trener på permanent basis.

– Det er ikke sånn at vi har en lang liste med trenere vi tror vi kan få plass fort. Det er noe vi må jobbe med, sier han.

– Når ser dere for dere at dere har en langsiktig erstatter?

– Det vil vi ikke si noe om.

En ting Koteng er klar på, er at den som etterhvert kommer inn på trenerbenken helst skal spille i Rosenborgs tradisjonelle 4–3–3.

– Spillemønsteret ligger helt fast som det har gjort før. Det vil si at utvalget er begrenset på grunn av det.

– Bombe

Nyheten kommer dagen etter at Rosenborg tok seg videre i Champions League-kvalifiseringen, etter en svært dramatisk returkamp mot islandske Valur .

Ingebrigtsen ble ansatt som hovedtrener i klubben i 2014. Siden den gang har han ledet Rosenborg til tre strake seriemesterskap og to cuptriumfer. Det siste seriegullet kom i fjor, og RBK var også før denne sesongen spådd som store favoritter til å vinne tittelen for fjerde gang.

Det har imidlertid ikke gått helt på skinner i Trondheim denne våren, luken opp til ledende Brann var på et tidspunkt oppe i sju poeng. Da Eliteserien tok sommerpause nå, var avstanden minket til to poeng.

Rosenborg-trenere de siste 30 årene 1988-1997 Nils Arne Eggen

1998, Trond Sollied

1999-2002, Nils Arne Eggen

2003, Åge Hareide

2004, Ola By Rise

2005 (til 8/8), Per Joar Hansen

2005-2006, Per-Mathias Høgmo

2006-2007, Knut Tørum

2007-2008, Trond Henriksen

2008-2010, Erik Hamrén

2010, Nils Arne Eggen

2011-2012, Jan Jönsson

2013-2014, Per Joar Hansen

2014–2018, Kåre Ingebrigtsen

Rosenborg vant de tre siste kampene før sommeren, mot Vålerenga, Sandefjord og Tromsø. Allerede neste uke skal trønderne spille ny runde i Champions League-kvaliken, da venter skotske Celtic over to kamper.

På dagens pressekonferanse fikk Ivar Koteng naturlig nok spørsmål om timingen i trenersparkingen.

– Det er sjeldent rett å gjøre det. Timing er en del av det. Man kan få en kortsiktig energi av å skifte trener. Vi tar en risiko, det er ikke sikkert resultatene blir bedre i høst, men på langsikt tror vi det er en riktig avgjørelse.

Ingebrigtsen har tidligere vært trener for både Bodø/Glimt og Ranheim. Før han kom til Rosenborg var han assistenttrener i Viking.