Har vært ønsket av RBK og Molde – for LSK-Mathew er kun utlandet aktuelt

Gjennom overgangsvinduet har Lillestrøm rigget seg for et salg av midtbaneprofilen Ifeanyi Mathew (21). Men kun klubber utenfor Norge er aktuelle dersom han skal flytte på seg.

Etter det VG kjenner til, har både Rosenborg og Molde over en periode signalisert interesse for den sentrale midtbanespilleren, men en overgang innad i Norge skal både Mathew og hans representanter ha stemplet som uaktuelt, og nå er det norske overgangsvinduet to dager unna stengning (når førstkommende onsdag går over i torsdag). Det vil si at norske klubber som skal kjøpe, må handle før midnatt 16. august, men salg ut fra Norge er gjennomførbart ut måneden.

Og det er det siste som gjelder for Mathew.

– Jeg vil ut av landet, finne en større klubb utenfor Norge, sier spilleren selv – som ellers svarer «vet ikke» på hvordan fremtiden ser ut.

Tror Mathew blir minst en uke

Ifølge Lillestrøms sportssjef Simon Mesfin planlegger klubben for at Mathew fortsatt er LSK-spiller neste match – søndagskampen hjemme mot Haugesund. Ellers ønsker han ikke kommentere hvem eller hva som har vist interesse for Mathew.

– Det er vanskelig å si så mye. Vi styrer ikke det som skjer nå, men det er sannsynlig at han er Lillestrøm-spiller til helgen. En eventuell ny klubb må passe både for spilleren og oss, og der er vi godt samsnakket, sier Mesfin til VG.

Mesfin har vært på jobb i sommerferien og hentet både den sentrale midtbanespilleren Daniel A. Pedersen fra AGF Aarhus som en gratisovergang, pluss fått Arnor Smarason fra Hammarby (offensiv midtbane/angrep). Sånn sett har Lillestrøm posisjonert seg for en Mathew-overgang denne høsten, der kanarifuglene spiller for fornyet Eliteseriekontrakt og ny cupfinale.

– Det er ingen tvil om at det har vært åpnet for at spilleren kan gå, hvis pengene er på plass og klubben er riktig. Vi skal være en selgende klubb, men ikke til enhver pris. Det kan også skje at han er her til januar neste år, sier Mesfin.

Molde trolig ferdige

VG har vært i kontakt med Mathews agent Atta Aneke, og han ønsker ikke si noe om hva som skjer rundt midtbanespilleren nå.

Molde har for øvrig hentet inn Pawel Cibicki og Magnus Wolff Eikrem denne sommeren, og nå ser klubbdirektør Øystein Neerland for seg at romsdalingene er ferdigshoppet.

– Vi mener vi har en bra spillerstall slik den ser ut nå, og er godt fornøyd med den, selv om det er litt uforutsigbarhet i og med at overgangsvinduet i mange andre land er åpent lengre enn i Norge, sier Øystein Neerland til VG.

