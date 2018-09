OPPTATT MANN: Åge Hareide er for lengst igang med forberedelsene til EM-kvalifiseringen, Nations League, som starter om to uker. Her er dommer Mark Geiger under kampen mellom Sør-Korea og Tyskland i VM. Foto: Knut Espen Svegaarden/Reuters

Åge Hareide til VG: - Jeg synes ikke noe om VAR

FOTBALL 2018-09-02T13:52:53Z

MOLDE (VG) VAR? Nei, takk. Det er Åge Hareides konklusjon etter å ha opplevd den nyeste dommer-varianten på nært hold, i fotball-VM. Danmarks landslagssjef synes ikke noe om at alle feil skal elimineres.

Publisert: 02.09.18 15:52

54 dager etter at Danmark ble slått ut av Kroatia i åttedels-finalen, på straffespark-konkurranse, har landslagssjef Hareide (64) fått tid til å konkludere over sitt første mesterskap. Han tar imot VG på hjemmebane i Molde, han er blid og han ser opplagt ut. Og hovedpoenget hans er altså:

– Fotballens essens er jo basert på feil. Alle gjør feil, keeper, forsvarsspillere, midtbanespillere og spisser. Og trenerne. Og dommerne. Og det er helt greit. Men nå er altså intensjonen at vi skal fjerne feilene helt?

For meg er dette med feil i fotball noe av sjarmen, og jeg er redd vi fjerner det sjarmerende med fotballen, at folk er uenige, krangler litt, både under og etter kampen. For meg er dette fotball, diskusjonen. Men nå er det ikke lenger han som er nærmest situasjonen, altså dommeren, som skal avgjøre, men noen som ser på en skjerm et helt annet sted.

Jeg liker ikke utviklingen, jeg er redd for sporten, at det er dette som blir det fremtidige bildet av en fotballkamp, som avgjøres av de som ikke er på banen en gang, sier Åge Hareide bestemt til VG.

– Så du vil ikke ha VAR?

– Nei, jeg syns ikke noe om VAR.

Åge Hareide forteller at han, snakket med både dommeren og fjerdedommeren etter kampen mot Australia, en av kampene der VAR ble brukt.

– Det gikk 35 sekunder fra den omtalte situasjonen og til dommeren blåste og brukte VAR. Det hadde gått så lang tid at vi var i angrep, episoden var nesten glemt. Så plutselig blåser dommer. Er det sånn vi vil ha det? Jeg vil ikke det, og det har ingen ting med at det gikk mot oss i den situasjonen, påstår Hareide.

Han sier at fjerdedommeren, en italiener sa «That’s life» da Hareide spurte hvorfor det ble dømt, så lenge etterpå ...

Det var en situasjon der Yssuf Poulsen fikk straffe mot seg på grunn av hands. Det Hareide er opptatt av, er at han som var nærmest situasjonen, altså kampens hoveddommer, ikke får avgjøre om det er straffe eller ikke. Det skal andre gjøre.

– Jeg liker det ikke, er Hareides konklusjon. Han sier til VG at han tror han har mange landslagssjefer med seg her, og han tror trenerne vil stemme mot forslaget. Men Hareide har ikke tro på at VAR vil bli fjernet.

Åge Hareide Født: 23. september 1953. Yrke: Fotballtrener. Karriere som spiller: Hødd, Molde, Manchester City, Norwich og Molde igjen. A-landskamper/mål for Norge: 50/5. Karriere som trener: Molde, Helsingborg, Brøndby, Rosenborg, Norge, Örgryte, Viking, Helsingborg, Malmø FF, Danmark. Meritter: Har vunnet ligagull og cupmesterskap i både Norge, Sverige og Danmark. Champions League med Malmø FF - og VM-sluttspill med Danmark.

– Jeg tror mer på at vi får flere endringer, og at kommersielle krefter kan trykke på for å beholde VAR. For det tar tid, og da kan det sendes reklame, er Hareides teori - og han stopper ikke der.

– Jeg tror fort fotballen kan bli oppdelt i tre omganger, ikke to som nå. Tre ganger 30 minutter. Med en pause til får du lagt inn mer reklame. De kommersielle kreftene er sterke. Så dette kan fort skje, mener Danmarks landslagssjef.

Han sitter på hotell Seilet i Molde, har en liten pause før kjøret snart starter igjen, med kvalik-kamper. Hareide var aldri i tvil om at han ville fortsette som dansk landslagssjef, etter VM. Mesterskapet var slitsomt, men ga også voldsom energi, som Hareide tar med seg inn i EM-kvalifiseringen.

Det er 682 dager siden han tapte en fotballkamp, over 90 minutter eller med ekstraomganger, med Danmark. Etter 0–1 mot Montenegro i København, 11. oktober 2016, har Hareides Danmark spilt 19 fotballkamper, vunnet ni og spilt 10 uavgjorte. Det eneste tapet kom på straffekonk, i åttedels-finalen mot Kroatia i VM, 1. juli i år.

– Vi var ikke gode i alle kampene i VM. Men seier i åpningskampen, mot Peru, var vitalt. Som min assistent Jon Dahl Tomassen sa: «Da er det lettere å beholde harmonien i troppen, og minske stressfaktoren.»

Han forteller at uavgjort mot Australia var «ok», og at det kun ble spilt på resultat mot Frankrike.

– Det ble jo ramaskrik fordi mange mente vi ikke forsøkte nok. Men det viktigste var å komme seg videre. Vi fikk rettet opp mye av inntrykket mot Kroatia. Bildet endret seg. Da spilte vi godt, og hadde mange bra forsøk offensivt, mener Hareide.

I VM spilte Danmark uavgjort mot begge finalistene, Frankrike og Kroatia. 210 minutter uten å tape, mot VMs to beste lag. Det er selvsagt ting nordmannen tar med seg inn i den neste kvalifiseringen. Men er det noe som irriterer han, etter VM?

– Vi hadde fått en kvartfinale mot Russland om vi hadde vunnet straffekonken mot Kroatia. Det irriterer meg. For når får du den muligheten igjen? Bortsett fra det er jeg bare stolt av laget, av miljøet. Jeg gleder meg til høstens kvalik, sier Hareide - som har en voldsom selvtillit på vegne av laget sitt.

– Vi har vist over tid at vi er voldsomt stabile, at vi er vanskelige å slå. Så fokus nå er å bli bedre på den siste tredjedelen av banen. Jeg vil til EM, det er det eneste jeg ikke har fått oppleve, sier Hareide - som også vet at en eventuell kvartfinale i EM skal spilles i København, og at det er voldsomt inspirerende for alle som jobber med det danske landslaget, sier Hareide.

Han har kontrakt med det danske fotballforbundet til etter EM 2020. Danmark er nummer ni på FIFA-rankingen, den beste plasseringen på 21 år.

– Hvor lenge ser du for deg at du holder på med dette?

– Jeg vet ikke. Men jeg ser ikke for meg at jeg pensjonerer meg. Trolig er jeg for rastløs, svarer Hareide - som tok en pause i 2013. Det får holde, mener han.

– Kunne du gjort noe annet nå, etter VM-suksessen?

– Det var aldri aktuelt. Danskene skrev kontrakt med meg FØR play-off. Det forteller mye, og for meg er det helt uaktuelt å bryte noen kontrakt. Det har jeg gjort en gang før (Rosenborg), og det gjør jeg aldri igjen.

– Men kom det noen tilbud?

– Det har vært agenter som har ringt, ja... svarer Åge Hareide.