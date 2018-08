Marcus Pedersen om toppscorer-tittelen: – Ingen grunn til at jeg ikke skal være der oppe

Publisert: 05.08.18 19:52 Oppdatert: 05.08.18 21:42

FOTBALL 2018-08-05T17:52:28Z

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset – Bodø/Glimt 4–0) Godset åpnet høstsesongen ved å vinne med fire mål mot Bodø/Glimt. Marcus Pedersen åpnet den ved å skape en luke på fem mål ned til nestemann på toppscorerlista.

– Det er ingen grunn til at jeg ikke skal være øverst på den lista etter sesongen, sier han til VG.

Marcus Pedersen er ikke i tvil – og det med god grunn:

28-åringen har stått for 13 av Godsets 27 mål i år. Med andre ord om lag halvparten av dem. Nestemann på lista, Tokmac Nguen, har tre.

På toppscorerlista er Erling Braut Håland nestemann med sine åtte. Mads Reginiussen har syv.

Utelukker ikke å bli i Godset

Godset-spissen har tidligere uttalt at han «ønsker å gå etter mer cash» . Det har blitt spekulert i å om allerede denne sommeren er halvveis ut Godset-døren etter å ha vært brennhet i vårsesongen.

– Blir du i Godset ut sesongen da, nå som du ser muligheten til å bli toppscorer?

– Det kan godt hende, svarer Pedersen kryptisk.

Mannen fra Hamar har aldri vært toppscorer i Eliteserien. Det mener han selv det er en god grunn for.

– Hver gang jeg har scoret så mange mål til sommeren så har jeg gått til utlandet. Jeg har ikke fått fullført sesongene når jeg har ligget på rundt ti mål halvveis.

BP: – Kommer til å fortsette

Godset-trener Bjørn Petter Ingebretsen er overbevist om at Marcus Pedersen kommer til å være helt der oppe når sesongen er over.

– Han kommer til å fortsette å score sånn utover høsten, det er jeg sikker på. Han må bare unngå de dumme gule korta, for da spiller han snart bare annenhver kamp.

SIF-treneren var uansett mest fornøyd med å starte sin permanente Godset-jobb med en hjemmeseier. Det har det nemlig ikke blitt for mange av i år, på det som tidligere ble kalt «Fort Marienlyst». 11 av 24 poeng hjemme på de åtte første kampene er uvanlig lavt for Strømsgodset.

– Da er det ekstremt viktig at vi vinner hjemme i dag og holder nullen. Det gir selvtillit. Og selvtillit er ferskvare.

Knudsen: – Ikke en 4–0-kamp

Bodø Glimts trener var først og fremst skuffet over måten målene kom på.

– Vi lager straffe og altfor mange spillere når aldri det nivået de egentlig er på. Det er det mest skuffende, konstanterer han til VG.

Han følte også Glimt fikk i overkant mange mål i fleisen.

– Det var ikke en 4–0-kamp.

VG telte 6–3 i sjanser til Strømsgodset.

Slik var kampen:

15 minutter inn i oppgjøret fikk Godset straffe. Det ble ekspedert med eleganse av Marcus Pedersen. Det var også stillingen til pause, etter at Glimt var nære tidlig og traff treverket ved Brede Moe.

Godset gikk opp i 2–0 etter at Ricardo sleivet ballen rett i et Godset-bein. Pellegrino fikk pirket ballen forbi keeperen og Nguen bredsidet inn hjemmelagets andre.

3–0 kom like etterpå på corner. Lars Sætra headet inn sitt første for sesongen. Så ble Pedersen tomålsscorer da han satte Vilsviks nydelige pasning via stolpen og inn til 4–0.