Zachariassen stupte inn Sarpsborg-seieren i snøværet: – Kunne smurt på og gått på ski utpå her

Publisert: 11.03.18 21:57 Oppdatert: 11.03.18 23:07

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg – Rosenborg 1–0) Han er overalt – og plutselig var Kristoffer Zachariassen (24) midtpunktet i tidenes første Sarpsborg 08-seier over Rosenborg.

Stupheadingen fra den løpssterke strilen varmet hjemmesupporterne i den iskalde sesongpremieren, der det snødde før, under og etterpå: Det ble kampens eneste mellom Sarpsborg og Rosenborg og Østfold-klubbens første seier over Rosenborg noensinne.

– Han har på veldig kort tid blitt en som går foran i kamp og på trening. Han er en blodproff kar og leverer hver dag, sier sportssjef Thomas Berntsen i Sarpsborg – og legger til at han mener Zachariassen er oppe og lukter på de beste spillerne i serien.

– Kunne gått på ski utpå her

I 1. omgang holdt kampen mellom den regjerende mesteren og det som var en god nummer tre i forrige sesong holdt omtrent samme temperatur som værmåleren:

Det skjedde ikke så mye, utover at ballen ble måkt over tribunetak, Adegbenro skled som Bambi på kunstgress, Aslak Falch sparket utspill i motvind og Rosenborg prøvde seg på innoverskrudde cornere.

– Det er bedre med varme sommerdager, det er det ingen tvil om. Du kunne smurt på blå extra og gått på ski utpå her i dag, sier Anders Trondsen til VG, og legger til at det «ble slått mye langt i dag», kanskje på grunn av baneforholdene.

– Tror du Sarpsborg kan bli like gode i år som i fjor?

– De slår jo oss da, men det er 29 kamper igjen, sier han.

– Vi skulle vært bedre i dag og scoret det første målet. Da tror jeg det hadde endt annerledes, legger han til.

Kåre Ingebrigtsen tror også mye handlet om å score det første målet i snøballkrigen på Sarpsborg Stadion.

– Det ble veldig vanskelig å spille fotball. Sarpsborg behersket bedre å spille langt mer direkte enn oss. Når de scorer, responderer vi ikke med det trøkket vi hadde håpet på, oppsummerer Rosenborg-treneren til VG.

Traff tverrliggeren

Til pause hadde lagene hver sin store sjanse: Først da en til da svak Pål André Helland satte opp Nicklas Bendtner med et kjapt, lavt innlegg. Avslutningen gikk derimot høyt: Dansken skjøt over etter at ballen gikk innom Joonas Tamm.

Enda nærmere var Sarpsborgs Kristoffer Zachariassen: Han tok elegant imot et innlegg fra Joachim Thomassen vendte i samme slengen og banket til. Ballen suste i tverrliggeren så snøføyken sto, men ga bare corner for hjemmelaget.

På den kunne Sarpsborg nesten få bokført en ny målsjanse, men skonummeret til Patrick Mortensen var både to og tre for smått til at han kunne nå frem på bakre stolpe. Men det sto målløst til pause, etter en omgang der Rosenborg var knapt best.

I 2. omgang var østfoldingene mer like fjorårsutgaven av seg selv. Riktignok hadde Rosenborg sin beste sjanse i kampen etter 64 minutter, da et perfekt Hellabd-innlegg traff Adegbenro på bakre, men nigerianeren headet utenfor.

God Heintz

I motsatt ende satte Geir Bakke inn Ronnie Schwartz for en svak Mikkel Agger, og da skjedde det noe, samtidig som Tobias Heintz hadde begynt å ta tak i kampen.

Den vesle, kjappe og tekniske Sarpsborg-flanken ble stadig vekk sendt i bakken, men ristet på hodet og av seg snøen og løp videre. I forspillet før Zachariassen-goalen var han også involvert før Thomassen crosset til Mortensen, som headet ned foran mål, der Zachariassen bombet inn i feltet og stupte ballen i nettet

Rosenborg prøvde å svare ved å sette Alexander Søderlund inn ved siden av Bendtner i Rosenborg-angrepet. Men aggressive Sarpsborg-spillere tillot ikke et skikkelig stormløp i siste halvdel av omgangen:

De vant duellene, lot aldri RBK få hvile når de hadde ballen – og kjempet i land alle poengene.

– Vi kriger inn målet, og det er litt symptomatisk for hvordan vi ønsker at kampen skal være. Jeg er veldig fornøyd med hvordan vi håndterer det å lede. Vi har stresset litt når vi har ledet her hjemme, borte forsåvidt også, nå opptrer vi solid, og det er jeg stolt av, sier Sarpsborg-trener Geir Bakke.

– Det er tilfeldigheter som avgjør kampen når forholdene er som de er. Det blir første målet vinner, og dessverre scoret de det, sier Helland til VG, etter at tapet var et faktum.