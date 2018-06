ARVTAGEREN: Claus Lundekvam (t.v.), her under sin testimonial-kamp i Southampton, er nærmest en legende i klubben. Nå kommer Mohamed «Moi» Elyounoussi som tidenes dyreste nordmann. Foto: VG

Lundekvams råd til «Moi»: – Vær ydmyk

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 28.06.18 07:29

Når Mohamed «Moi» Elyounoussi (23) gjennomfører rekordovergangen til Southampton, kommer han til en klubb der Norge er synonymt med én mann.

Han heter Claus Lundekvam (45), spilte 413 kamper for Southampton fra 1996 til 2007, og var i mange år lagets kaptein.

– Det er ikke så mange nordmenn som kjenner klubben bedre enn meg, konstaterer den tidligere landslagsstopperen, som gjennom VG kommer med følgende råd til Elyounoussi før rekordovergangen:

– Vær ydmyk overfor klubb og lagkamerater. Det er en familieorientert klubb, og han vil nok bli tatt imot med ydmykhet og respekt så sant han har den tilnærmingen. Det tror jeg han har. Vi får håpe det blir en lykkelig overgang.

– Sirkuset er tøft

Elyounoussi ble onsdag enig med Southampton om sin personlige kontrakt, dagen etter at Premier League -klubben hadde fått et bud på rundt 190 millioner kroner akseptert av Basel. Den norske landslagsprofilen er nå på vei til England for å sluttføre overgangen.

– Det er ikke småpenger. Du får en prislapp på deg og skal levere deretter. Vi må inderlig håpe at han gjør det. Selv om jeg synes det er galskap med disse svimlende summene, sier Lundekvam.

– Tror du han har det som skal til for å lykkes i Southampton?

– Jeg tror det. Jeg skal ikke skryte på meg å ha så stor kjennskap til Moi. Men han har noen ferdigheter som gjør at han kan lykkes. Det er jeg sikker på. Supporterne vil nok ta ham til hjertet fordi han er veldig hardtarbeidende og oppofrende. Men det er bare tiden som vil vise om han lykkes. Premier League-sirkuset er tøft, svarer Lundekvam på VGs spørsmål.

Lundekvam beskriver, med lidenskap i stemmen, «Moi» Elyounoussis kommende klubb på følgende vis:

– Veldig profesjonell, med et veldig, veldig godt apparat. De har flotte fasiliteter og en treningshverdag som er veldig bra.

– En ambisiøs klubb

Southampton endte på 17. plass og unngikk dermed så vidt nedrykk fra Premier League. Klaus Lundekvam mener imidlertid det er grunn til å se lyst på fremtiden.

– Det er en ambisiøs klubb selv om det har stanget litt denne sesongen. De ønsker å kombinere talentutvikling og å beholde sine beste spillere litt lengre for å ta nye steg. De har en veldig trygg økonomi og god drift av klubben. Det er spennende tider.

Listen over spillere som er oppfostret i Southampton, eller har brukt klubben som springbrett til noe enda større, er lang: Gareth Bale gikk videre til Tottenham og Real Madrid, mens Sadio Mané og Virgil van Dijk – blant mange andre – ble solgt til Liverpool.

– Dessuten kommer han til et veldig fint område i England, det må jeg få lov til å si. Jeg trivdes veldig godt der borte i 14 år. Det er en klubb der man er flinke til å ta vare på hverandre, sier Lundekvam.

Som stiller seg til disposisjon for «Moi»:

– Jeg er selvfølgelig tilgjengelig hvis han vil ha hjelp med noe.