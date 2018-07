SVARER FOR SEG: Fram-trener Petter Belsvik. Foto: Lynau, Jan Petter

Ingen straff for Fram: Derfor ville ikke Belsvik tvinge juniorene til å spille

Publisert: 16.07.18 12:43 Oppdatert: 16.07.18 13:28

FOTBALL 2018-07-16T10:43:01Z

Fram-trener Petter Belsvik (50) ville ikke «tvinge» spillere fra klubbens integrerings-juniorlaget til å spille A-lagsfotball. Slik forklarer han valget om heller å stille med for få spillere i bortekampen mot Nybergsund.

A-laget til Fram Larvik i 2. divisjon kom til Nybergsund lørdag med åtte spillere , fikk skader - og kampen måtte helt korrekt avlyses på stillingen 3–0 til Nybergsund.

Da ble det bråk, men det får ikke noe ytterligere etterspill for Fram. Det ble klart da Norges Fotballforbund (NFF) gikk gjennom helgens hendelser på sitt vanlige mandagsmøte.

– Det er ikke ulovlig å stille til kamp med åtte spillere, og når man da får skader som gjør at man blir for få spillere, må dommeren stoppe kampen. Det er ingen hjemmel for å sanksjonere Fram Larvik, sier juridisk leder i NFF, Espen Auberg, til VG.

Utgangspunktet var følgende:

* Fram startet sesongen med en A-stall på 20 mann.

* 1. juli ble kontrakten til to spillere, på grunn av økonomi, kansellert.

* Én spiller hadde karantene.

* Ni mann, blant annet fem midtstoppere, er langtidsskadet. Ankelbrudd, korsbånd, avrevne muskler i låret, sprekk i hæl-puta er blant skadene. Dermed var det åtte spillere igjen i A-stallen.

Det store spørsmålet er hvorfor det da ikke ble brukt juniorspillere til å fylle opp kamptroppen.

Belsvik var trener da Stabæk rykket opp i Eliteserien med den laveste snittalderen i historien, i 2013. Han vet hva juniorer kan tilføre et A-lag, og 2. divisjon, som Fram spiller i, er kanskje den mest perfekte arenaen for unge spillere.

Så hvorfor spilte ikke Fram med juniorer mot Nybergsund?

– Det er åtte år siden Fram hadde juniorlag. Nå startet vi med et igjen, men dette er ikke et vanlig juniorlag. Det er mer et integreringslag, et lag som skal bidra i lokalsamfunnet, poenget er å få barn og ungdom integrert via fotballen, forteller Belsvik.

– Så de er ikke gode nok til å spille på et A-lag?

– Nei. Rekrutteringen i Larvik-fotballen har vært for dårlig i mange år. Alle i alderen 14–17 år, med ambisjoner, de forsvinner til Sandefjord. Så vi prøver å gjøre noe med det. Men juniorlaget vårt spiller på laveste nivå i Vestfold fotballkrets, fokuset er å bli en del av lokalsamfunnet.

Belsvik tar et eksempel:

– Vi har et 4. divisjonslag. I serieåpningen der tok vi med noen av juniorene. De tapte 20–0. Og vi ble fortalt at de ikke ønsket slike opplevelser, at de ikke ville bli utsatt for den type opplevelser. Det har de informert til oss. Mange av juniorene våre har akkurat begynt med fotball. Og da blir overgangen til tøffe kamper på seniornivå for stor. De spiller for å ha det gøy.

– Og derfor kunne de ikke være med til Nybergsund?

– Skulle jeg tvinge fem-seks spillere, som ikke hadde lyst, til å være med dit, de som hadde følt opplevelsen med 0–20 i 4. divisjon så vond at de ikke ville mer? Ja, jeg kunne gjort det. Men for meg ble det feil. Jeg ville skåne dem for den opplevelsen. I stedet prøvde vi å få utsatt kampen. Den siste kampen i denne serierunden spilles ikke før 6. august. Det er datoen vi ville spilt kampen, da hadde vi trolig hatt noen tilbake fra skade - eller vi hadde hatt bedre tid på oss til å få inn nye spillere.

– Har dere prøvd på det?

– Om vi har? Du kan høre med folk. Vi har sikkert vært i kontakt med 50–60 spillere de siste to ukene, hørt med klubber om vi kan låne noen spillere på amatørkontrakt. Men uten hell. Vi har vært i kontakt med klubber i Eliteserien, i Obos og i vår egen divisjon. Men nei, vi har ikke fått tak i noen spillere.

Han forteller at sportlig leder Ørjan Berg Johansen måtte i aksjon mot Elverum, flere år etter at han hadde lagt opp.

– Mener virkelig NFF at Petter Belsvik på 50 år skulle gjort comeback mot Nybergsund? For meg blir det useriøst. Vi kom med det vi hadde, vi prøvde å spille. Det er sannheten.

– Hvordan oppleves det akkurat nå?

– Pinlig og trist. Sånn er denne saken. Men jeg vet ikke hva vi skulle gjort annerledes, svarer Fram-trener Petter Belsvik.