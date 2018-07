Russland sørget for VM-sjokk - slo ut giganten Spania etter straffedrama

(Spania - Russland 1-1, 4–5 etter straffespark) De russiske hjemmehåpene holdt Spania helt til ekstraomganger og så til VM 2018s første straffesparkkonkurranse. Der stod de for det aller største fotballsjokket i årets mesterskap.

– Det går nesten ikke an å ha mer rått parti spiller for spiller. Likevel ser vi disse bildene etter kampen, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller i kanalens studio etter kampslutt.

Han forteller at han er nærmest sjokkert over at en av mesterskapsfavorittene i Spania er slått ut allerede i åttedelsfinalen. Russland møter nå vinneren mellom Kroatia og Danmark (spilles klokken 20.00 søndag) i en kvartfinale.

– Spania har vært så suksessfulle med sin ballbesittende stil, men det kommer til et punkt hvor du må få ballen til spissene. Man må endre det litt. Spania fikk som fortjent, sier tidligere England- og Manchester-spiller, og nå ekspert, Rio Ferdinand, i BBCs studio .

Der satt også spanjol og Chelsea-spiller Cesc Fabregas.

– Jeg har ikke ord, fordi jeg forventet en annen kamp. Jeg synes Spania var mye bedre. Russland hadde sin plan, den var å gå til straffer og be. Det betalte seg. Andres Iniesta fortjener ikke å gå ut på denne måten, i det som kan ha vært hans siste kamp, sier Fabregas.

Koke og Aspas syndebukker

Etter 1–1 ved ordinær tid og deretter to målløse ekstraomganger, måtte kampen på Luzjniki stadion i Moskva avgjøres på straffer. Andres Iniesta, Fjodor Smolov, Gerard Pique, Sergej Ignasjevitsj scoret på de fire første straffene.

Deretter tok Koke plass ved ellevemetersmerket. Det svake straffesparket til Atlético Madrid-spilleren ble reddet av Igor Akinfeev.

Aleksander Golovin, Sergio Ramos, Denis Tsjerysjev fulgte opp med straffescoring på de tre neste forsøkene.

Så bommet Iago Aspas - og Spania er ute av årets VM...

De russiske spillerne stormet banen i full gledesrus. De spanske spillerne spaserte på sin side rundt svært skuffet. TV-kameraene fokuserte naturlig nok på Andres Iniesta. Den briljante midtbanespilleren kan ha spilt sin siste landskamp.

Enorm forskjell på lagene

VMs tredje åttedelsfinale var på mange måter David mot Goliat i fotballsammenheng, nummer ti på FIFA-rankingen mot nummer 70. Forskjellen mellom Spania og Russland er enorm.

Siden EM-sluttspillet var over sommeren 2016 har ikke Spania tapt en eneste kamp, hverken såkalte vennskapskamper eller kvalifiseringskamper. Fasit er imponerende 15 seire og åtte uavgjort på 23 kamper frem til russerne stod på motsatt banehalvdel søndag.

VG-BØRSEN: Spania - Russland SPANIA (4–2–3–1): David de Gea - 3

Nacho Fernandez - 4

Gerard Piqué - 3

Sergio Ramos - 6

Jordi Alba - 5

Sergio Busquets - 5

Koke - 4

David Silva - 4

Isco - 6

Marco Asensio - 5

Diego Costa - 5 Innbyttere:

Andrés Iniesta - 6

Dani Carvajal - 5

Iago Aspas - 4 Sum 11 mann: 52 RUSSLAND (5–3–2): Igor Akinfeev - 8 (Banens beste)

Mario Fernandes - 6

Ilya Kutepov - 5

Sergey Ignashevich - 5

Fedor Kudryashov - 4

Yuri Zhirkov - 4

Aleksandr Samedov - 5

Roman Zobnin - 5

Daler Kuzyaev - 5

Artem Dzyuba - 7

Aleksandr Golovin - 6 Innbyttere:

Vladimir Granat - 3

Denis Cheryshev - 5

Fedor Smolov - 5 Sum 11 mann: 60 Sjanser: 4–1

Terningkast på kampen: 3

Dommervurdering: 8 Björn Kuipers dømte en svært god kamp og hadde god kontroll på samtlige situasjoner. Vurdert av Yngve Gjerde

På samme tid har russerne hatt en langt mer trøblete toårsperiode frem til mesterskapet på hjemmebane. De har spilt 24 kamper, står med 11 tap, seks uavgjort og syv seire. De vant ikke én eneste av de syv siste kampene før VM-åpningskampen mot Saudi-Arabia og var lavest rangert av samtlige VM-lag før turneringen...

Brytekamp ble scoring

Ikke rart en hel fotballverden forventet kort, enkel, spansk prosess i kamp med Russland.

Men det startet i hvert fall oppskriftsmessig for Fernando Hierros menn. Allerede etter 11 minutter fikk Spania frispark godt inne på Russlands halvdel. Innlegget fra Marco Asensio fant veien mot Sergio Ramos på bakerste stolpe.

I en tøff duell, som kunne se ut som en brytekamp med Sergej Ignasjevitsj, var russeren maksimalt uheldig. For med kroppen vendt vekk fra både ballen og sitt eget mål traff Asensio-innlegget benet hans.

Han kunne ikke vært mer uheldig. For da han snudde seg måtte han tungt konstatere at ballen hadde gått fra baksiden av leggen hans rett i mål bak en forfjamset Igor Akinfejev.

Hands - og straffescoring

De neste 25 minuttene handlet bare om ett lag: Russerne løp lojalt og hardt imellom i sin for dagen 5-4-1-formasjon - uten å få tak i ballen. Spania kontrollerte kampen fullstendig.

Men etter en drøy halvtime startet en god femminuttersperiode for Russland. Stjerneskuddet Aleksander Golovin fikk nok pulsen til de aller fleste på stadion opp noen hakk da han testet skuddfoten fra like utenfor 16-meteren.

Det var imidlertid ingenting sammenlignet med tilstanden til hjemmepublikum etter 40 minutter.

For på en corner fikk russerne maks klaff. Innlegget ble perfekt slått rett på pannebrasken til Artjom Dzyuba. «Den russiske bjørnen» stanget ballen rett i hånden på Gerard Pique. Midtstopperen fortvilte da dommer Björn Kuipers pekte på straffemerket, men alle TV-bilder viste at kamplederen hadde rett.

Straffen tok Dzyuba selv. Han var sikkerheten selv og sendte de Gea én vei og ballen den andre. Publikum gikk av hengslene da nettkjenningen var et faktum og resultatet stod seg til pause.

Tamme siste 75 minutter

Den andre omgangen ble et eneste stort gjesp. Spania dominerte og Russland forsvarte seg.

Pasningsstatistikken etter 83 minutter fortalte det aller meste. Spania hadde gjennom kampen slått 711 pasninger, mot russernes 162. Ballbesittelsen var på utrolige 74 prosent i Spanias favør.

Men noen scoring ble det ikke. Dermed var det duket for ekstraomganger i Moskva.

Den første ekstraomgangen endte målløs, mens den andre ble litt mer dramatisk. Blant annet kom Spania-innbytter Rodrigo til en stor sjanse fra spiss vinkel. Returen ble fulgt opp av Dani Carvajal, men heller ikke han klarte å overliste den russiske forsvarsblokken. Det klarte de ikke resten av andre ekstraomgang heller.

Dermed måtte åttedelsfinalen avgjøres på straffer. Der sjokkerte Russland hele fotballverden...