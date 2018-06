ETTERTRAKTET: Mohamed Elyounoussi (t.v.), her sammen med landslagets assistenttrener Per Joar Hansen, har grunn til å smile: Han skal være ønsket av flere europeiske toppklubber. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Premier League-klubb kjemper om «Moi»

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 21.06.18 03:58

FOTBALL 2018-06-21T01:58:36Z

Leicester, som vant Premier League i 2016, er blant favorittene til å sikre seg den ettertraktede nordmannen Mohamed «Moi» Elyounoussi (23).

Etter det VG erfarer, er det for øyeblikket to klubber som leder an i kampen om å sikre seg Norges kantspiller: Leicester, den sensasjonelle Premier League -mesteren fra 2016, og den tyske Bundesliga -klubben Bayer Leverkusen.

Ifølge VGs opplysninger har minst én av disse klubbene ha lagt inn et formelt bud på Elyounoussi.

Engelskmennene skal ha pekt ut Elyounoussi som erstatter for Manchester City-aktuelle Riyad Mahrez, mens Bayer Leverkusen skal være ute etter å finne noen som kan ta plassen til det Chelsea- og Tottenham-jaktede stortalentet Leon Bailey (20).

Sveitsiske Basel skal, etter det VG får opplyst, ha satt en pris på rundt 20 millioner euro for Elyounoussi. Det tilsvarer rundt 190 millioner kroner. Skulle han bli solgt for denne summen, vil han bli tidenes dyreste norske fotballspiller foran Tore André Flo (rundt 165 millioner kroner i 2000).

Det er grunn til å tro at flere klubber vil melde seg på i kampen om «Moi» de neste dagene og ukene. Etter det VG kjenner til, er det stor interesse for nordmannen blant andre engelske (Huddersfield) og tyske klubber (Wolfsburg og Borussia Dortmund ), men også i Italia (Fiorentina).

VG har vært i kontakt med presseavdelingen i FC Basel, men har foreløpig ikke lyktes i å få en kommentar fra klubbens sportsdirektør Marco Streller.

Mohamed Elyounoussi har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.

– Jeg tror det kan bli aktivitet i sommer, sa han til VG nylig .

Det norske vingen leverte flest målpoeng av alle spillere i den sveitsiske ligaen denne sesongen med 26: 11 mål og 15 målgivende pasninger. Han har ikke minst utmerket seg med to mål og to assist i Champions League, inkludert en oppsiktsvekkende prestasjon i åttedelsfinalen mot Manchester City .