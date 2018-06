NOE Å BEVISE: Marokkos Amine Harit, Brasils Neymar, Argentinas Lionel Messi, Spanias Sergio Ramos og Russlands Alan Dzagojev Foto: AFP / AFP / AFP / REUTERS / AFP

VM i hevnlyst

Publisert: 15.06.18 12:33 Oppdatert: 15.06.18 13:33

Få drivkrefter i livet er sterkere enn ren og rå revansjetrang. I Russland står de hevnlystne nærmest i kø.

Følelsene skal flomme over den neste måneden – i alle tenkelige fasetter.

For et verdensmesterskap i fotball handler om de store kontrastene, de fine linjene som skiller en helt fra en syndebukk, det forløsende når man lykkes, og ikke minst det fortvilende når en hel nasjon står skuffet tilbake.

Her oppstår det et interessant aspekt, når alle som IKKE har fått drømmene sine oppfylt tidligere, stålsetter seg for å prøve igjen. Og det mangler da vitterlige ikke på revansjemotiver de neste ukene.

La oss se litt på et knippe interessante eksempler, av svært sprikende karakter:

Fotball er blitt big business i Asia, og både på klubbnivå og i idrettspolitikken er de asiatiske markedene en stadig viktigere maktfaktor. Men på banen har de asiatiske landene fortsatt mye å bevise. Under VM i Brasil for fire år siden ble Japan, Iran og Sør-Korea alle sist i sin gruppe, uten en eneste seier. I forkant er forventningene ganske dempet denne gangen også. Her var ikke akkurat evnene til svimle saudi-araberes stort å juble for i premieren, men lysten til å sette kontinentet tydeligere på kartet er det i alle fall ikke noe å si på.

Spania kom til Brasil som en av de virkelige store favorittene, med en merittliste og en spillerstall til å miste munn og mæle av. Og både munn og mæle skulle vise seg å forsvinne, men på helt andre måter enn ekspertene hadde trodd på forhånd. Sjokkresultatet 1–5 mot Nederland ble fulgt opp av 0–2 mot Chile, og dermed var et overraskende “Adios” utfallet i gruppe B, der en tremålsseier over Australia kun fikk akademisk interesse. Nå er spørsmålet hvordan sannsynligheten for å revansjere seg påvirkes av den uvirkelige opptakten, der landslagssjefen fikk sparken rett før VM, og hvordan det påvirker en tropp der spenninger og splittelser historisk sett ikke har vært noe fremmedord. Det første svaret kommer mot Portugal.

For det afrikanske kontinentet inneholdt VM-opptakten en stor skuffelse, da Marokko måtte gi tapt i kampen om å få arrangere 2026. Kan skuffelsen snus til glede på banen for talentet Amine Harit (20) & co.? Og hva kan Mohamed Salah og skulderen hans by på for Egypt? De øvrige afrikanske håpene, Nigeria og Tunisia, kommer også sultne til Putins rike.

Englands historie er fortalt så mange ganger at det knapt trengs en reprise, men her i Russland har den en tilleggsdimensjon. På toppen av at landet fortsatt ikke har lyktes siden 1966, er dette mesterskapet mange mener engelskmennene ble snytt for å få arrangere, med bakgrunn i urent trav da FIFA skulle bestemme seg. Er det en ekstra gulrot for landet som gikk på trynet ut av gruppespillet i Brasil for fire år siden?

Vertsnasjonen Russland fikk mye pepper etter at de ikke klarte å avansere videre fra gruppen sist, og har dermed revansjetrang på toppen av forventningspress som vertskap. Etter 5–0 over Saudi-Arabia er optimismen økende, selv om motstanden var svak.

Også på individnivå er ønsket å rette opp noe som har mislyktes tidligere en fremtredende faktor ved dette mesterskapet. Her er det et spesielt poeng at alle de tre største stjernene – Messi, Ronaldo og Neymar – har et voldsomt behov for å erstatte hendelser som har gått imot dem med å sette prikken over i-en.

Lionel Messi opplever en evig diskusjon i hjemlandet om han eller Diego Maradona er den aller største, og finalenederlaget mot Tyskland i fjor fratok ham muligheten til å ta et avgjørende stikk i den duellen. Statistikken til Messi på landslaget er slett ikke så gal, men det er likevel et faktum at mange mener han ikke har klart å skinne fullt så mye i hvite og lyseblå striper som han gjør med litt sterkere farger på klubblaget. Skal Russland-VM bli argentinerens store scene?

Neymar bar en hel nasjons forventninger på skuldrene på hjemmebane for fire år siden, og viste innledningsvis hvorfor hjemmefavoritten setter ham så høyt. Men som kjent endte drømmen om gull i Rio med et mareritt av de helt sjeldne, der Neymar ble skadet mot Colombia, og dermed ikke kunne være med i semifinalen mot Tyskland. De syv baklengsmålene den kampen innebar, sitter dypt i en krenket ballsjel. Men fire år senere kan Neymar føre Brasil helt til topps …

Cristiano Ronaldo kunne endelig juble over gull med Portugal under EM for to år siden, men måten det skjedde på var ikke akkurat som han hadde håpet på, da han tårevåt måtte forlate finalen med skade. Nå er ikke landet hans tippet helt der oppe i Russland, men har kvaliteter nok til at han garantert drømmer om å spille en finale helt ut for landslaget, og stå igjen som den store helten i et verdensmesterskap.

Mye er usikkert den neste måten, men én ting er på det rene: En rekke av disse kommer til å forlate Russland med uforrettet revansjeoppdrag.

Men for dem som klarer å hevne noe som har gått galt, kommer gleden til å få en helt ekstra dimensjon ...