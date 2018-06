DANSK DYNAMITT: Åge Hareide smilte på banen etter kampen mot Frankrike. Her er Christian Eriksen (t.v) på vei bort til sjefen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Danmarks stjerne: – Åge er en fantastisk trener og en fantastisk mann

Publisert: 27.06.18 07:34

FOTBALL 2018-06-27T05:34:28Z

MOSKVA (VG) (Danmark-Frankrike 0-0) Åge Hareide (64) har tatt Danmark videre i VM, og Christian Eriksen (26) bruker store ord for å forklare nordmannens betydning.

– Han har en veldig stor del av æren. Vi mislyktes i de to siste kvalikene, og nå er vi videre i VM. Det sier mye om Åges arbeid. Jeg synes måten han ønsker at laget skal spille på, og forsvare på, passer godt til spillerne. Ta bort dagen i dag – i alle andre kamper er vi mer offensive, sier Eriksen til VG i pressesonen etter 0-0 mot Frankrike.

Kampen førte til pipekonsert på Luzjniki fra flertallet av de 78.011 tilskuerne. Men de 4000 danske supporterne bak det ene målet feiret. Nå venter Kroatia i 8-dels finale søndag, mens Frankrike møter Argentina etter den dramatiske seieren mot Nigeria.

Danmark har nå 18 kamper på rad uten tap. I dansk presse har likevel spillestilen fått kritikk, selv om ord som «mesterprestasjon» ble brukt etter 0-0 mot Frankrike. Danske BT skriver «nå er resten bonus og flødeskum».

– Jeg bryr meg egentlig ikke om hva folk mener. Jeg synes Åge er en fantastisk trener og en fantastisk mann. Nå har han fått oss videre i VM, så man kan ikke klage på ham. Gjør man det, må man nesten være dansk, sier Eriksen og flirer litt.

Tottenham-stjernen er landslagssjefens udiskutabelt viktigste spiller, noe elleve mål på 12 kvalifiseringskamper forteller mye om. På banen etter kampen møttes de bare så vidt i går, men Åge Hareide klemte de fleste spillerne han så og klappet opp mot supporterne.

– Det er stort å komme seg videre i VM. Det rangeres meget høyt for meg, sier den tidligere norske landslagssjefen til VG under pressekonferansen etterpå.

På spørsmål om hvilke følelser avansementet satte i sving, fremhever Hareide resten av laget.

– Det går mer på at vi får ting til sammen. Det er vår store styrke. Vi har flinke folk som jobber for hverandre. Derfor er det utrolig morsomt å få en kamp til som gjør at vi kan teste det vi jobber med videre, sier treneren.

Han måtte tåle spørsmål fra russiske journalister om hvorfor det ble en så kjedelig kamp. Hareide la ingenting imellom da han forklarte hvorfor Danmark gikk for uavgjort. «Idiotisk» brukte han som begrep på å spille på en annen måte.

Frankrike-boss Didier Deschamps og Hareide har hatt en turbulent oppkjøring til kampen. De to trenerne takket hverandre ikke for kampen ut i fra det VG så fra pressetribunen mens de var på banen.

Men de var enige i kampanalysen.

– Det ble en nøytral kamp. Danmark ville vinne fra start, men etter hvert som det nærmest seg slutten, og Peru hadde scoret, ble de mer forsiktige. Det er et valg. De er videre. Det har et solid forsvar. Og de skapte også noen sjanser, sier Deschamps.

